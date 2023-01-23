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هل تستخدم الغاز كوسيلة للتدفئة في فصل الشتاء؟ إذا كان الجواب نعم، عليك بالانتباه! فغاز أول أكسيد الكربون سام، وهو عديم الرائحة وعديم اللون. ولأنه من المستحيل رؤية الأبخرة السامة أو تذوقها أو شمها، فهي قد تقتل الشخص الذي يتعرّض لها قبل أن يدرك تسرّبها في المنزل.

أعراض الإصابة:

تختلف آثار التعرّض لغاز أول أكسيد الكربون بين الأشخاص بحسب عمر المصاب، وحالته الصحية، ومدة تعرضه للغاز. عند استنشاق أول أكسيد الكربون، يحلّ مكان الأكسجين في مجرى الدم. وتختلف أعراضه من شخصٍ لآخر. فالأكثر عرضةً للخطر هم الأطفال وكبار السن والمصابون بأمراض الرئة أو القلب والمدخنين.

في هذا السياق، يعدد موقع ميديسين الأميركي، ووكالة حماية البيئة الأعراض التي تصيب الشخص المسمم بأول أكسيد الكربون، كما يلي:

- مشاكل في التنفس، ألم في الصدر، غيبوبة، تشنجات، دوخة، النعاس، إغماء، صداع الرأس، ضغط دم منخفض، ضربات قلب سريعة أو غير طبيعية، صدمة، غثيان، ذبحة صدرية، ضعف البصر، انخفاض وظائف الدماغ.

إجراءات الوقاية من تسرب الغاز

يؤكد موقع بن ميديسين الأميركي على وجوب وضع كاشف أول أكسيد الكربون قرب أجهزة حرق الغاز (مثل الفرن أو سخان المياه).

ويشدد الصليب الأحمر الأميركي على وجوب تثبيت جهاز إنذار أول أكسيد الكربون في الممرات بالقرب من مناطق النوم، وتجنب الزوايا التي لا يدور فيها الهواء، واتباع تعليمات الشركة المصنعة لاختبار المنبه كل شهر.

وتلفت وكالة حماية البيئة الأميركية إلى أنه من المهم التأكد من صيانة معدات الاحتراق وتعديلها بشكلٍ صحيح. ويجب التعامل مع استخدام المركبات بعناية بجوار المباني وفي البرامج المهنية.

ويجب تكرار التهوية للمكان الذي يتواجد فيه الإنسان في حال استخدام أدوات الغاز

هذا وينصح الخبراء باستخدام مروحة العادم ذات التهوية فوق مواقد الغاز.