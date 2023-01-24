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دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر داعية السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال من أدوية سعال سامة، تسببت بوفاة 300 طفل معظمهم دون سن الخامسة، في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان عام 2022، بعدما عانوا من قصور في الكلى بنتيجة استعمال أدوية تحتوي على مواد سامة.

وحذّرت من أدوية السعال التي تحتوي على مستويات عالية من ثنائي إيثيلين جلايكول التي تُعتبَر سامة، ويمكن أن تكون قاتلة، حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة.

ونبّهت "المنظمة" من أن هذه الأدوية قد تكون معروضة للبيع أيضا في الفيليبين، وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا، داعية الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الوفيات. كما دعت مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في سلسلة التوريد الطبية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة.

وكانت المنظمة قد طالبت في أكتوبر\تشرين الأول 2022 وفي مطلع يناير كانون الثاني الجاري، بسحب شراب السعال الذي تصنعه شركة Maiden Pharmaceuticals الهندية وماريون Biotech، واللذين ارتبطا بحالات وفاة في غامبيا وأوزبكستان على التوالي.

كما أصدرت تحذيرا آخر العام الماضي، في شأن أدوية السعال التي صنعتها أربع شركات إندونيسية، هي بي تي ياريندو فارماتاما، وبي تي يونيفرسال للأدوية، وبي تي كونيمكس، وبي تي أي أف آي فارما.

بالمقابل، نفت الشركات المعنية أن تكون منتجاتها ملوثة أو رفضت التعليق أثناء التحقيقات، بحسب رويترز.

وكررت منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى سحب المنتجات المذكورة، ودعت على نطاق أوسع الدول إلى ضمان أن الأدوية المعروضة للبيع معتمدة ومرخص لها من قبل السلطات المختصة.