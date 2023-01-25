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توصلت دراسة بريطانية، إلى أن عقار «ريلمينيدين» المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم يبطئ الشيخوخة.

وفي هذا السياق، شرح جواو بيدرو ماجالهايس، البروفيسور الذي قاد البحث أثناء وجوده في جامعة ليفربول ويعمل حالياً في جامعة برمنغهام: «إن فوائد تأخير الشيخوخة، حتى ولو بشكل طفيف، تكون هائلة، ولأول مرة، تأكدنا أن العقار يزيد من العمر الافتراضي لحيوانات التجربة».

ويرى الباحثون أن النظام الغذائي الذي يحدّ من السعرات الحرارية يعتبر أقوى تدخل لمكافحة الشيخوخة، وإطالة العمر. فقد أعطت الدراسات التي أجريت على تقييد السعرات الحرارية لدى البشر نتائج وآثار جانبية مختلطة، مما يعني أن العثور على أدوية مثل ريلمينيدين يمكن أن تحاكي فوائد تقييد السعرات الحرارية وهي الاستراتيجية الأكثر منطقية لمكافحة الشيخوخة.

