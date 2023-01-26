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يرى الباحثون أن الانخفاض التدريجي في القدرات المعرفية مثل الذاكرة والانتباه وحلّ المشكلات، هو جزء طبيعي من الشيخوخة. لكن، تشخيص الحالات ومسبباتها قد يكون ناتجاً عن حالات طبية مختلفة. فبعضها قد يكون إشارة لبداية مرض الألزهايمر وأشكال أخرى من الخرف، فيما يتسبب النظام الغذائي السيئ، وقلة النشاط البدني، والعزلة الاجتماعية بمشاكل التدهور المعرفي.

في هذا السياق، كشفت دراسة أجراها فريق علماء من عدة جامعات صينية، أن الأطعمة الغنية بالملح وقليلة البوتاسيوم تزيد خطر التدهور المعرفي، وعلى العكس، فإن زيادة تناول البوتاسيوم يعزّز القدرة المعرفية.

وأوضح الباحثون أن الإفراط بتناول الوجبات المالحة قد يكون مؤذيا على الصحة العقلية. فالحصول على كميات كبيرة من الملح أو «الصوديوم» المكوِّن الرئيسي للملح بنسبة ( 5593 ملغ/ يومياً) يزيد من خطر ضعف الذاكرة، لا سيما عند كبار السن.

وارتبطت المستويات الأعلى من تناول البوتاسيوم بنسبة (1653 ملغ/ يوم) بدرجة معرفية أعلى.

