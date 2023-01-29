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يحدث (Hepatitis) التهاب الكبد A بسبب فيروس يصيب خلايا الكبد ويسبب الالتهاب. وهو لا يشبه التهابات الكبد الفيروسية الأخرى، لأنه لا يسبب مشكلة طويلة المدى، ولا يتحول إلى حالة عدوى مزمنة إلا في حالاتٍ نادرة.

طرق الانتقال

وينتشر هذا الفيروس عند تناول طعام أو شراب ملوث بالبراز الموبوء. وقد تنتقل العدوى أيضًا من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بالتهاب الكبد A.

يبقى هذا الفيروس حيًا على الأسطح لبضعة أشهر، ولكنه لا ينتقل عبر المخالطة العابرة أو العطاس أو السعال.

- قد ينتقل عند تناول طعام أعده أو تعامل معه شخص مصاب بالفيروس ولم يغسل يديه جيدًا بعد استخدام المرحاض

- شرب الماء الملوث

- تناول الطعام المغسول بالماء الملوث

- تناول الأسماك القشرية غير المطهوة التي كانت تعيش في مياه ملوثة بالصرف الصحي

- المخالطة اللصيقة لشخص حامل للفيروس، حتى ولو لم تكن هناك أعراض ظاهرة على هذا الشخص

- الاتصال الجنسي بشخص حامل للفيروس



ارتفاع عوامل مخاطر

- السفر أو العمل في مناطق من العالم ينتشر فيها التهاب الكبد A

- الإقامة مع شخص آخر مصاب بالتهاب الكبد A

- الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين

- ممارسة أي نوع من الاتصال الجنسي مع شخص مصاب بالتهاب الكبد A

- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري

- التعامل مع المشردين

- استخدام أي نوع من المخدرات الترفيهية، وليست تلك التي تؤخذ عن طريق الحقن فحسب

الأعراض

إرهاقٌ وضعف غير معتاد

الغثيان والقيء والإسهال المفاجئ

الإحساس بألم أو عدم راحة في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيمن تحت الأضلاع السفلية، والذي يكون أعلى الكبد

براز شاحب أو رمادي اللون

فقدان الشهية

الحمى الخفيفة

البول الداكن

ألم المفاصل

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

الحكة الشديدة

الجدير ذكره أن هذه الأعراض لا تظهر عادةً إلا بعد بضعة أسابيع. وقد لا تظهر على جميع الأشخاص الذين يصابون به.

وقد تكون هذه الأعراض خفيفة نسبيًا، ويمكن أن تزول في غضون بضعة أسابيع.

وفي حالاتٍ قليلة، يؤدي التهاب الكبد A إلى الإصابة بمرض شديد يستمر لعدة أشهر.

متى تزور الطبيب

قد يسبب التهاب الكبد A في حالاتٍ نادرة توقفًا مفاجئًا في وظائف الكبد، وخاصة بين البالغين الأكبر سنًا أو المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

ويتطلب الفشل الكبدي الحاد البقاء في المستشفى للخضوع للمراقبة وتلقي العلاج. وقد يحتاج بعض المصابين بالفشل الكبدي الحاد إلى زراعة كبد.

يُنصَح بزيارة الطبيب المختص إذا ظهرت عليك الأعراض المذكورة أعلاه.