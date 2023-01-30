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اسمحوا لي أن أقدم لكم شيئا مرعبا حقا، إنه الفطر الذي يحول ضحاياه إلى زومبي.

تدخل أبواغه (خلاياه التكاثرية) الجسم، ثم ينمو الفطر ويبدأ في اختطاف عقل مضيفه حتى يفقد السيطرة.

يلتهم الفطر الطفيلي ضحيته من الداخل، ويستخرج منه كل العناصر الغذائية، بينما يستعد للنهاية الكبيرة. ثم في مشهد أكثر إثارة للقلق من أي فيلم رعب ينفجر وتنتشر أبواغه في كل شيء في المكان، ويُقضي على الآخرين بنفس مصير الزومبي.

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يبدو وكأنه عمل من الخيال. لكن مملكة الفطريات المتميزة عن النباتات والحيوانات تتراوح من الفطر الصالح للأكل إلى الطفيليات المثيرة للكوابيس.

فأنواع الفطريات الطفيلية كورديسيبس وأوفيوكورديسيبس حقيقية جدا.

هنا، في سلسلة بلانت إيرث في بي بي سي، يشاهد السير ديفيد أتينبراه شخصا يتحكم في نملة: هذا المقطع من النمل الزومبي ألهم إنتاج "آخر واحد منا"، ربما أفضل لعبة فيديو لعبتها على الإطلاق، والآن مسلسل تلفزيوني ناجح يتبع نفس الحبكة.

https://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8&t=5s

في كل من اللعبة والتلفزيون، يتحول الفطر كورديسيبس من افتراس ضحاياه من الحشرات المعتادين، إلى إصابة البشر. ويؤدي الوباء الناتج عن ذلك إلى انهيار المجتمع.

ولكن في العالم الحقيقي، هل من المحتمل أن يحدث وباء كورديسيبس، أو جائحة تسببها فطريات أخرى؟

أخبرني الدكتور نيل ستون، خبير الفطريات الرائد في مستشفى الأمراض الاستوائية في لندن: "أعتقد أننا نقلل من شأن الالتهابات الفطرية".

وأضاف قائلا: "لقد فعلنا ذلك لفترة طويلة جدا ونحن غير مستعدين تماما للتعامل مع وباء فطري".

في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أصدرت منظمة الصحة العالمية (دابليو إتش أو) قائمتها الأولى للفطريات التي تهدد الحياة.

هناك بعض الفطريات الخطيرة، لكنك ستشعر بالارتياح لمعرفة أن زومبي كورديسيبس لا تظهر في قائمة منظمة الصحة العالمية.

لم لا؟

Getty Images حشرة يستهلكها فطر طفيلي، مع خلاياه التكاثرية التي يطلق عليها الأبواغ

درست الدكتورة كاريسا دي بيكر، عالمة الأحياء الدقيقة في جامعة أوتريخت، كيف تخلق كورديسيبس النمل الزومبي وتقول إنها لا تتوقع حدوث نفس الشيء للبشر.

وأوضحت قائلة: "درجة حرارة أجسامنا مرتفعة للغاية بالنسبة لمعظم الفطريات لتستقر وتنمو بشكل جيد، وينطبق ذلك على فطر كورديسيبس. والنظام العصبي للنمل أبسط من نظامنا، لذلك سيكون من الأسهل بالتأكيد اختطاف دماغ حشرة مقارنة بدماغنا، كما أن أجهزتها المناعية مختلفة تماما".

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تطورت معظم أنواع فطر كورديسيبس الطفيلي على مدى ملايين السنين لتتخصص في إصابة نوع واحد فقط من الحشرات، ومعظمها لا ينتقل من حشرة إلى أخرى.

وتقول الدكتورة دي بيكر: "إن قدرة هذه الفطريات على القفز من حشرة إلينا وإحداث عدوى هي قفزة كبيرة جدا".

لقد تم استبعاد التهديدات التي تشكلها الفطريات لفترة طويلة. ويقول الدكتور ستون: "يعتبرها الناس شيئا تافها أو سطحيا أو غير مهم".

فقط حفنة من ملايين الأنواع من الفطريات تسبب المرض. وتقتل الفطريات حوالي 1.7 مليون شخص سنويا أي حوالي ثلاثة أضعاف عدد ضحايا الملاريا.

تهديدات مميتة أكبر من كورديسيبس

حددت منظمة الصحة العالمية 19 نوعا مختلفا من الفطريات التي تعتقد أنها مصدر قلق كبير.

وتشمل هذه الظهور المفاجئ لفطر أوريس الخارق القاتل، وفطريات موكورميسيتس، التي تأكل لحمنا بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى إصابات خطيرة في الوجه.

لقد دعاني الدكتور نيل ستون إلى مختبر الخدمات الصحية (إتش إس إل) في لندن حيث يتم تحليل عينات من مرضى المملكة المتحدة لمعرفة ما إذا كانت إصابتهم ناتجة عن أحد الفطريات وما هي العلاجات التي قد تنجح. نناقش بعض أكبر الأخطار الفطرية.

James Gallagher يقول الدكتور نيل ستون إننا نتجاهل الفطريات أوريس

الفطر أوريس هو أول ما يقلقنا. هو فطر متخمر يرتبط بمصانع الجعة، أو عجينة الخبز.

وإذا دخل هذا الفطر الجسم يمكن أن يغزو الدم والجهاز العصبي والأعضاء الداخلية. تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى نصف الأشخاص يموتون إذا أُصيبوا بعدوى الفطر أوريس.

ويقول الدكتور ستون: "إنه وحش ظهر خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية أو نحو ذلك، لكنه الآن موجود في جميع أنحاء العالم".

كانت الحالة الأولى الموثقة في أذن مريض في مستشفى طوكيو متروبوليتان للشيخوخة في عام 2009.

ويقاوم الفطر أوريس الأدوية المضادة للفطريات، وبعض السلالات تقاوم جميع الأدوية التي لدينا، هذا هو السبب في أنها تعتبر فطريات خارقة.

وتتم العدوى بشكل رئيسي من خلال الأسطح الملوثة في المستشفيات حيث يلتصق بالخطوط الوريدية وأصفاد ضغط الدم. من الصعب حقا إزالتها بالتنظيف، وغالبا ما يكون الحل هو إغلاق العنابر بأكملها. لقد حدث ذلك حتى في المملكة المتحدة.

ويقول الدكتور ستون إن هذه الفطريات هي "الأكثر إثارة للقلق ونحن نتجاهلها على مسؤوليتنا، وهي إذا تفشت يمكن أن تغلق أنظمة الرعاية الصحية بأكملها".

وهناك فطر قاتل آخر هو كريبتوكوكوس نيوفورمانس القادر على الوصول إلى الجهاز العصبي للناس والتسبب في التهاب السحايا المدمر.

كان سيد وإيلي في الأيام الأولى من شهر العسل في كوستاريكا عندما بدأتإيلي تشعر بالمرض.

كانت أعراضها الأولية هي الصداع والغثيان، وهي أعراض التعرض للكثير من أشعة الشمس، لكنها بدأت بعد ذلك ترتجف بشدة وأصيبت بنوبات صرع كاملة. كان لابد من نقلها في قارب للحصول على المساعدة الطبية.

قال لي سيد: "لم أر شيئًا أكثر رعبا من قبل، ولا سيما أنني شعرت بالعجز الشديد".

أظهرت الفحوصات وجود تورم في دماغها وحددت الاختبارات كريبتوكوكوس. لحسن الحظ، استجابت إيلي للعلاج. خرجت من غيبوبة بعد 12 يوما من استخدام جهاز التنفس الصناعي.

تقول: "أنا فقط أتذكر الصراخ". كانت تنتابها نوبات هلوسة مثل أن لها ثلاثة توائم، وأن زوجها قد قامر بأموالهم. وتقول: "لذلك فإن أول شيء قلته هو أن الأمر انتهى".

وتتعافى إيلي الآن بشكل جيد. تقول إنها "لم تعتقد أبدا" أن الفطريات يمكن أن تفعل شيئا كهذا لشخص ما. "لا تعتقد أنك ستذهب في شهر العسل وتكاد أن تموت".

تُعرف فطريات موكورميسيتس أيضا بالفطر الأسود، وتتسبب في الإصابة بمرض أكل اللحم. ولها لقب يكشف عن طبيعتها الخبيثة.. رافعة الغطاء.

James Gallagher يمكن أن تنمو الفطريات موكورميسيتس بسرعة لا تصدق

تنتشر بسرعة. تُظهر هذه الصورة أنه بعد مرور 24 ساعة فقط من النمو في صحن زجاجي ، يمكنها رفع الغطاء.

وتقول الدكتورة ريبيكا جورتون، العالمة الكشف السريري في مختبر الخدمات الصحية (إتش إس إل) في لندن: "عندما تكون لديك قطعة من الفاكهة وفي اليوم التالي تتحول إلى هريسة، فهذا بسبب احتوائها على فطريات موكورميسيتس بداخلها". وتقول إنها نادرة في البشر، لكنها يمكن أن تشكل "عدوى خطيرة حقا".

الفطر الأسود هو الانتهازي الذي يترسخ في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. إنه يهاجم الوجه والعينين والدماغ ويمكن أن يكون قاتلا أو يترك الناس مشوهين بشدة. وحذرت الدكتورة جورتون من أن عدوى هذا الفطر "تنتشر بسرعة" في الجسم كما يحدث في الفاكهة أو في المختبر.

وخلال جائحة كوفيد، كان هناك تفشٍ لحالات الفطر الأسود في الهند وتسببت في وفاة أكثر من 4 آلاف شخص. ويُعتقد أن الستيرويدات التي يتم تناولها لمقاومة كوفيد، والتي تضعف جهاز المناعة، مع مستويات عالية من مرض السكري، قد ساعدت في تكاثر هذه الفطريات.

هل يجب أن نتعامل مع الفطريات بجدية أكبر؟

الفطريات هي أنواع مختلفة جدا عن العدوى البكتيرية أو الفيروسية. عندما تصيبنا إحدى الفطريات بالمرض، يتم التقاطها دائما تقريبا من البيئة وليس من خلال السعال والعطس.

ونتعرض جميعا للفطريات بانتظام، لكنها غالبا ما تحتاج إلى جهاز مناعي ضعيف من أجل الانتشار. كما أن الطب يبقي الكثيرين على قيد الحياة - مثل أولئك الذين يتلقون بعض علاجات السرطان - وبالتالي فهناك الكثير منا يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

ويقول الدكتور ستون إن الجائحة الفطرية قد تتخذ على الأرجح "شكلا مختلفا" عن كوفيد من حيث كيفية انتشارها ونوع الأشخاص الذين تصيبهم.

ويعتقد أن الخطر موجود بسبب "حجم الفطريات في البيئة، وتغير المناخ، والسفر الدولي، وزيادة عدد الحالات وإهمالها".

قد لا تحولنا الفطريات جميعا إلى كائنات زومبي ، لكنها قد تسبب مشاكل خطيرة.

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