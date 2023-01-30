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دبي: قامت شركة "طيران الإمارات" الإثنين برحلة تجريبية لطائرة بوينغ 777، باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100%، بينما تستعد الإمارات لاستضافة كوب28 في وقت لاحق هذا العام.

وأقلعت الطائرة التي لم يكن على متنها أي مسافرين الإثنين في أول رحلة من نوعها مع وقود طيران مستدام بنسبة 100% في محركها من مطار دبي الدولي. وحلقت أكثر من ساعة.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلة أوضحت"صلاحية وقود الطيران المستدام كمصدر وقود آمن وموثوق."

القطاع والمبادرات البيئية

وأكد عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات لفرانس برس أن هذا "جزء من التزاماتنا تجاه القطاع والمبادرات البيئية".

وقال الرضا إنه "إن حصلنا بحلول عام 2030 على 50% من الوقود باستخدام وقود طيران مستدام، فإن هذا سيكون انجازاً جيداً للغاية. ولكن هذا سيعتمد على قدرة الشركات على انتاجه وتوصيله إلى المطارات".

وأشار الرضا أيضاً أنه يتوجب على المنتجين "توفيره بأسعار معقولة" مشيرا إلى أن التكاليف المرتفعة قد تشكل "عائقا أمام شركات الطيران أو الشركات".

كوب28

وسيعقد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر المقبلين.

وتقول الإمارات، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، بأن الخام لا يزال ضرورياً للاقتصاد العالمي ولتمويل عملية تحوّل الطاقة.

ويعد قطاع الطيران من بين أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة، وتعمل شركات الطيران على تطوير تقنيات جديدة ونظيفة، من بينها تلك التي تخفض استخدام الوقود والانبعاثات.