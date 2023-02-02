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أطلقت السلطات الصحية في أستراليا تحذيراً عاجلاً حول انتشار عدوى الإصابة بالبكتيريا «Strep A»، بعد انتشارها بشكلٍ كبير في غرب البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحذّر جوناثان كارابيتيس المدير التنفيذي لمعهد تيليثون للأطفال، من خطر هذه العدوى التي قد تتسبب بوفاة المريض بعد ساعات من إصابته بها. علماً أنها تقتل سنوياً أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.

وتعود هذه العدوى بعد موجةٍ سابقة عانى منها القطاع الصحي منذ عقدين. ويسود اعتقاد أن موجة «كوفيد-19» قد ساهمت في انتشار العدوى مجدداً.

العوارض:

وتشمل أعراض الاإضابة بهذه البكتيريا التهاب الحلق والحمى أو القشعريرة والدوخة، وضيق التنفس والصداع والغثيان والتهاب الجلد وآلام البطن.

وهي العدوى ذاتها التي أدت إلى وفاة الفتاة إيشواريا أسواث في عام 2021 وأودت بحياة طفلين آخرين على الأقل في فيكتوريا العام الماضي.

هذا وأبلغت سلطات كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا عن ارتفاعات حديثة في حالات Strep A بين الأطفال، وشددت على مراجعة الطبيب فوراً في حالة ظهور أية عوارض

