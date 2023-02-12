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إيلاف: نصحت خبيرة تغذية في جامعة هارفارد بالحصول على كميات كافية من فيتامين "ب" من أجل "دماغ أكثر صحة وشباباً".

ونشرت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية مقالا لأوما نايدو، خبيرة التغذية والصحة النفسية، عضو هيئة تدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، قالت فيه: "بصفتي طبيبة نفسية تغذوية، فإنني أحافظ على نظام غذائي متوازن، من خلال الحصول على جميع الفيتامينات الصحيحة، لأنها ضرورية لمنع التدهور المعرفي".

وتنصح بمجموعة فيتامينات "ب" لمنع تدهور الدماغ، مشيرة إلى دراسة وجدت أن الاكتئاب والخرف والتدهور العقلي غالبا ما ترتبط بنقص هذه الفيتامينات.

أهمية فيتامينات ب

تؤكد الباحثة على أهمية فيتامين ب 1 في منع المشكلات العصبية في الدماغ، وفيتامين ب2 الذي يساعد في قدرة الخلايا على التفاعل، وفيتامين ب 3 في تقليل الالتهاب، وب5 في إنتاج الدهون الضرورية بالنظر إلى أن الدماغ يتكون من دهون بالدرجة الأولى، وب6 في الوقاية من الأمراض وتقوية المناعة، وب7 الذي يزيد من التواصل بين الخلايا في الدماغ، وب9 الذي يساعد في ازالة السموم ويدعم صحة الدماغ العصبية والنفسية.

كما تكمن أهمية ب12 في دعم وظيفة الجهاز العصبي، وتكسير الهوموسيستين، وهو بروتين يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالخرف.

وتشير الباحثة إلى أن فيتامينات ب هي أسهل الفيتامينات التي يمكن الحصول عليها في النظام الغذائي اليومي، مشيرة إلى ستة أطعمة غنية بفيتامينات "ب" تتناولها يومياً، وهي البيض والزبادي وبذور عباد الشمس والخضروات الورقية والبقوليات. بالإضافة إلى سمك السلمون الغني بجميع فيتامينات ب، وخاصة فيتامين ب 2 وب 3 وب 6 وب 12.