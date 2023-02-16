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لاباز: أعلنت الحكومة البوليفية الأربعاء أنّ وباء حمّى الضنك، وهو مرض فيروسي ينتقل عن طريق البعوض، أودى بحياة 26 شخصًا منذ بداية العام، فيما تسبّب ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة في منطقة سانتا كروز (شرق) إلى اكتظاظ المستشفيات.

وقالت وزارة الصحّة في بيان إنّ "مجموع حالات الإصابة بحمّى الضنك في بوليفيا بلغ 6845... والعدد الإجمالي للوفيات 26".

وأضافت أنّ إقليم سانتا كروز الأكثر سكاناً والأغنى في البلاد، سجّل "أعلى عدد من المصابين" بلغ 5225 إصابة.

وبدأت الإصابات بحمّى الضنك تتزايد في الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبّب في اكتظاظ المستشفيات.

اكتظاظ المستشفيات

وقالت ميلكا كاسيريس مديرة الطوارئ في مستشفى الأطفال "ماريو أورتيز" في مدينة سانتا كروز، "نحن في وضع حرج".

وبين الإثنين والثلاثاء، أفاد آباء بشكل منفصل أنّ أطفالهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وخمسة أشهر، ماتوا بأعراض حمّى الضنك دون تمكّنهم من تلقّي العناية بسبب اكتظاظ المستشفيات.

وأجرت السلطات الأحد الماضي عملية تبخير واسعة النطاق للحدّ من انتشار المرض في سانتا كروز التي يبلغ عدد سكّانها 1,9 مليون نسمة.

مرض متوطّن

وحمّى الضنك مرض متوطّن ينتقل عن طريق البعوض ويسبّب الحمّى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات وفي الحالات الشديدة نزيفاً يمكن أن يؤدّي إلى الوفاة.

وفي 2022، سجّلت بوليفيا 4362 إصابة مؤكّدة بحمّى الضنك وعشر وفيات.