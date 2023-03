قراؤنا من مستخدمي تلغرام

إيلاف: كشفت دراسة طبية حديثة عن مركب يخفض مستوى الكوليسترول الضار، ويقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "The New England Journal of Medicine"، إلى أن تناول حمض "البيمبيدويك" لوحده، يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، واحتمالات التعرض للنوبات القلبية.

وعادة ما يتناول المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، أدوية "الستاتين"، ولكن غالباً ما تكون هناك آثار جانبية.

وقالت الدراسة: "المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الستاتين، ارتبط العلاج بحمض البيمبيدويك لديهم، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية".

وقام فريق بحث نيسن بتجنيد مجموعة من 13970 مريضا كانت لديهم ردود فعل سلبية تجاه "الستاتين" وأعطوا بعضهم حمض "البيمبيدويك" وبعضهم دواء وهميا على مدى ستة أشهر.

وشهد المرضى الذين تلقوا حمض "البيمبيدويك" انخفاضا في مستوى الكوليسترول الضار بمتوسط 29.2 نقطة بنهاية التجربة.

وبعد فترة متابعة استمرت 40 شهرا، شهد المرضى الذين تلقوا حمض "البيمبيدويك" انخفاضا بنسبة 23 في المئة بخطر الإصابة بنوبة قلبية.