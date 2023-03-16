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توصل باحثون في معهد هيوستن ميثوديست الأميركي لعلاج مشكلة العقم عن طريق خفض نسبة الكوليسترول المرتفع في الدم باستخدام بروتين بكتيري. وذلك بعد دراسة أكد على وجود رابط بين ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وعقم الإناث لدى الفئران.

وتوضح الدراسة الحديثة أن الوظيفة الأساسية لهذا البروتين هي زيادة الاستيطان البكتيري. وهو يغيّر بنية البروتينات الدهنية عالية الكثافة الحاملة للكوليسترول، ويسهل العمل على الكبد للتخلص من الكوليسترول الزائد الذي يقف حاجزاً أمام الحمل.

وأشار الباحثون أيضاً إلى إمكانية الاستفادة من عامل المصل على البروتينات الدهنية كبديل محتمل عن علاج الستاتين.



كورينا روساليس، دكتوراه أستاذ مساعد في الطاقة الحيوية في "هوستون ميثوديست" كلية طب ويل كورنيل

في هذا السياق، قالت كورينا روزاليس، أستاذة أبحاث مساعدة في المعهد: "نعمل مع بروتين يسمى «عامل المصل» له خصائص فريدة وقادر على خفض مستويات الكوليسترول بنسبة تتخطى الـ40 بالمئة في عضون ثلاث ساعات.

أما البروفيسور هنري، المؤلف المشارك في الدراسة، فنبّه إلى من أي خلل في البروتين الدهني عالي الكثافة، منبهاً من خطورته على الصحة لكونه مسبباً لعدة أمراض.

يلامانتشيلي

ديديبيا يلامانتشيلي الحاصلة على ماستر في التكنولوجيا الحيوية من جامعة هيوستن كلير ليك، والتحقت بمعهد هيوستن ميثوديست للأبحاث في عام 2014. وهي تقوم بهندسة ودراسة تأثيرات متغيرات ApoAI على بنية ووظيفة جزيئات (HDL)البروتين الدهني عالي الكثافة.

وهي تعمل أيضًا مع بروتين جديد، عامل عتامة المصل (SOF)، وتؤكد بدورها على أن المصل البروتين البكتيري يعزز إزالة الكوليسترول في الجسم بشكلٍ سريع. وذلك بعد سلسلة اختبارات أجرتها ضمن اختصاصتها وخبرتها في العمل البحثي والتي تشمل الاستنساخ الجزيئي، البيولوجيا الجزيئية، وضع العلامات الإشعاعية والتتبع، و FPLC، وقياس التألق الطيفي، هذا إلى جانب عملها في إجراءات مستعمرات الفئران (التربية، والتكاثر، والتنميط الجيني، والحقن المدارية الرجعية، وحصاد الأعضاء، وعزل الشريان الأورطي).