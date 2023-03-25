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باريس: توفي عن 73 عاماً رائد الفضاء جان-جاك فافييه الذي كان سادس فرنسي يُرسل إلى خارج الأرض عندما شارك في رحلة بواسطة المكوك الأميركي "كولومبيا"، على ما أعلن المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء الجمعة.

واختارت وكالة الفضاء الفرنسية عام 1985 فافييه الذي درس الفيزياء والهندسة كـ "رائد فضاء تجريبي" عندما كان مهندساً باحثاً في لجنة الطاقة الذرية.

وعُيّن فافييه في المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء مديراً علمياً لفرن الفضاء "ميفيستو" الذي حمله مكوك الفضاء "كولومبيا" أكثر من مرة. وفي عام 1995، عُيّن رائد فضاء متخصصاً لإجراء تجربة في مختبر "سبايس لاب" على المكّوك الأميركي.

وأمضى فافييه 16 يوماً و21 ساعة و48 دقيقة في المدار، من 20 حزيران/يونيو إلى 7 تموز/يوليو 1996، أي بعد 14 عاماً من جان لو كريتيان، أول فرنسي شارك في رحلة إلى الفضاء في مركبة الفضاء الروسية "سويوز".

وبذلك أصبح فافييه "أول عالم فرنسي مكث في الفضاء"، على ما أفاد المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء.

واعتبر الرئيس التنفيذي للمركز فيليب باتيست في بيان أنّ الراحل "طبع الأجيال التالية ببصمته على الأجيال الطالعة وألهم الكثيرين".

وخلال مهمته، كان فافييه مسؤولاً عن أكثر من 30 تجربة فيزيائية تتعلق بالجاذبية الدقيقة.

وبعد مسيرته المهنية كرائد فضاء، عمل في مجالَي التعليم والبحوث، وساهم خصوصاً في مشروع مركز دراسات الفضاء لإعداد قاعدة قمرية و/أو مريخية.