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الفاتيكان: غادر البابا فرنسيس السبت مستشفى جيميلي في روما بعد تلقي العلاج لثلاثة أيام إثر اصابته بالتهاب الشعب الهوائية ومازح الصحافيين والعديد من المؤمنين الذين حضروا للاطمئنان الى صحته بالقول "لا أزال على قيد الحياة".

ونزل الحبر الاعظم البالغ من العمر 86 عاما من السيارة التي كانت تقله لتحية الحشود الحاضرة وتبادل معهم بعض الكلمات قبل توجهه الى الفاتيكان لبدء التحضيرات لأسبوع احتفالات عيد الفصح.