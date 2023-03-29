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الفاتيكان: أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاماً والذي أدخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص مقرّرة مسبقاً مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى "لبضعة أيام".

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إنّ الفحوصات "كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفّسي (ليست إصابة بكوفيد-19) ستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى".