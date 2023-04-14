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نيودلهي: سجّلت وزارة الصحة الهندية اليوم أعلى زيادة يومية لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ 236 يوماً.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الهند سجلت 11 ألفاً و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات النشطة في البلاد إلى 49 ألفاً و622 حالةً، مضيفة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 531 ألفاً و64 وفاة، وذلك بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.

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