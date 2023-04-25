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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن الهند ستتجاوز في نهاية نيسان/ابريل الصين من ناحية عدد السكان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم بنحو 1,43 مليار نسمة.

وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك في بيان إنه "بحلول نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1,425,775,850 شخصًا، ليعادل ثم يتجاوز عدد سكان البر الرئيسي للصين".

في 19 نيسان/ابريل قدر تقرير لصندوق الامم المتحدة للسكان حول وضع السكان في العالم بان عدد سكان الهند سيبلغ 1,4286 مليار شخص مقابل 1,4257 مليار للصين بحلول منتصف سنة 2023.

وجاء في بيان إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية "بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1,426 مليار نسمة في 2022 وبدأ بالتراجع. تشير توقعات إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار نسمة بحلول نهاية القرن في حين من المتوقع ان يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه على مدى عدة عقود".

تراجع الصين وتقدم الهند

رداً على اسئلة الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حاول جون ويلموث مدير قسم السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة تفسير أسباب إعطاء وكالته وصندوق الأمم المتحدة للسكان موعدين مختلفين في أقل من أسبوع لتجاوز الهند الصين كالدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وقال "من المؤسف ان التواصل لم يكن واضحاً". وقال "بحسب ما نعلم، فإن هذا الامر سيحصل هذه السنة، لكن هناك أيضاً الكثير من عدم اليقين المحيط بهذه التقديرات. اللحظة المحددة لهذا التجاوز غير معروفة بيقين ولن تعرف ابداً".

بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع السنة، فان عدد سكان الصين تراجع السنة الماضية للمرة الأولى منذ 1960-1961، بعد مجاعة بدأت عام 1959 خلفت عشرات ملايين الوفيات إثر +القفزة العظيمة الى الأمام+"، الحملة الاقتصادية الكبرى التي اعتمدها الحزب الشيوعي الصيني في 1958.

من المفارقات فإن هذا التراجع في عدد السكان في الصين يأتي رغم تخفيف سياسة تحديد النسل في السنوات الماضية.

قبل عشر سنوات، لم يكن يحق للأسرة الصينية سوى إنجاب طفل واحد. ومنذ عام 2021، بات بامكانها إنجاب ثلاثة أطفال.

هذا التراجع ينسب عموماً الى كلفة المعيشة التي ارتفعت كثيراً في الصين وكذلك كلفة تعليم الطفل. كما أن ارتفاع مستوى تعليم المرأة ادى الى تأخير الحمل.

الإحصاء في الهند

أما بالنسبة للهند، فلا تملك الدولة أية معلومات رسمية حول عدد سكانها لانها لم تقم باحصاء منذ 2011.

والإحصاء في الهند الذي لا يحصل سوى مرة في العقد، كان يفترض ان يحصل في 2021 لكن تم تأجيله بسبب وباء كوفيد-19.

وباتت العراقيل اللوجستية والتردد السياسي يحولان دون اجرائه ومن غير المرجح أن تنظم هذه العملية الواسعة النطاق قريبا.

تواجه حكومة رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي اتهامات من قبل منتقديها بتأخير الاحصاء عمداً لكي لا تنشر بيانات حول قضايا حساسة مثل البطالة قبل الانتخابات الوطنية السنة المقبلة.

ويواجه الاقتصاد الهندي صعوبات لتوفير وظائف لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، مع الإشارة الى ان نصف سكان هذا العملاق في جنوب آسيا، تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

واذا كان عدد السكان في الهند والصين معاً يبلغ حوالى ثلاثة مليارات نسمة، فان صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدر أيضاً أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8,045 مليارات نسمة بحلول منتصف العام. ومن غير المتوقع أن يتراجع إلا اعتباراً من سنوات 2090 بعد بلوغ ذروة هي 10,4 مليارات نسمة بحسب الأمم المتحدة.