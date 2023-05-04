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نجح أطباء المسالك البولية في جامعة جنوب كاليفورنيا بإجراء أول تجربة سريرية لعملية زرع مثانة في العالم، والتي تتم بالكامل باستخدام الجراحة الروبوتية.



وتقوم هذه التجربة بفحص المشاركين، ثم سيتم إزالة المثانة المريضة لاستبدالها بأخرى صحية من متبرع توفي حديثا.

وتأتي هذه الجراحة النوعية كعلاج لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم الذين يعانون من مشاكل أمراض المثانة والخلل الوظيفي فيها.

في هذا السياق، يحذّر الأطباء بأن هذا الإجراء قد ينطوي على مخاطر عالية من الآثار الجانبية الضارة المبكرة والمتأخرة، ولن يكون كل مريض مرشح لهذه الجراحة. حيث يقول البروفيسور نعمة ناصري، المختص بجراحة المسالك البولية والباحث في كلية الطب التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا: "لم يتم إجراء عمليات زرع المثانة من قبل، وذلك بسبب البنية الوعائية المعقدة لمنطقة الحوض وتعقيدات الإجراء التقنية. ونحن عملنا بجد لتوسيع حدود ما يُعد ممكناً للمرضى المعرضين لخطر شديد والذين كانت لديهم خيارات علاج قليلة تقليدياً".

من جهته، إندربير جيل، المدير التنفيذي للجامعة والباحث الرئيسي في التجربة السريرية، قال: "الزرع هو خيار علاجي منقذ للحياة للحالات التي تؤثر على العديد من الأعضاء الرئيسية، ويمكن أن يكون زرع المثانة خطوة تاريخية في تحسين الحياة".

أضاف: نحن على عتبة تقدم طبي سيحدث ثورة بطرق علاج المثانة المريضة.