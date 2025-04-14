

إيلاف من لندن: أوضح الدكتور أرتور بوغاتيريوف، أخصائي أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة، أن بعض المنتجات الغذائية والعادات اليومية قد تؤثر سلبا وبشكل كبير على صحة ونوعية الحيوانات المنوية.

ووفقا له، لتجنب مشكلات الإنجاب، يجب على الرجال مراقبة نظامهم الغذائي ونمط حياتهم.

وأضاف الدكتور بوغاتيريوف: "يغفل كثير من الرجال عن التأثير البالغ لعاداتهم الحياتية وأنماط تغذيتهم على صحة الحيوانات المنوية. لذا، يُعد تعديل النظام الغذائي وتبني نمط حياة صحي من العوامل الحاسمة في تحسين جودة السائل المنوي ورفع احتمالات نجاح الإخصاب".

أبرز المنتجات والعادات الضارة بالخصوبة:

1. اللحوم المصنعة: تشمل النقانق واللحوم المقددة التي تحتوي على مواد حافظة ومركبات كيميائية ضارة، وتتعرض لعمليات معالجة صناعية مكثفة

2. الأطعمة المعلبة: غنية بنترات الصوديوم والإضافات الصناعية، وتؤثر سلبا على حركة الحيوانات المنوية وشكلها الطبيعي

3. منتجات الصويا: تحتوي على فيتويستروجينات نباتية، وقد تخفض مستويات التستوستيرون عند الإفراط في تناولها، وتؤثر على عملية تكوين الحيوانات المنوية

4. المشروبات والأطعمة السكرية: المشروبات الغازية المحلاة، والأطعمة عالية المحتوى من السكريات المكررة

5. الوجبات السريعة: تحتوي على نسب عالية من: الدهون المتحولة، والدهون المشبعة، والصوديوم (الملح)، جودتها الشكلية.

6. المشروبات الكحولية: تسبب تسمم الخصيتين، وتقلل من حركة الحيوانات المنوية، وتزيد من التشوهات

7. التدخين: النيكوتين والمواد السامة تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وضعف حركتها، وزيادة خطر التشوهات الجينية

وأشار الدكتور بوغاتيريوف إلى أن نمط الحياة غير النشط وقلة الحركة يؤديان إلى: زيادة خطر السمنة، واختلال التوازن الهرمون، وضعف الدورة الدموية في منطقة الحوض، وتأثير سلبي مباشر على نوعية وكمية الحيوانات المنوية

كما حذر من بعض الممارسات اليومية الضارة مثل: التعرض المطول للحرارة العالية (كالحمامات الساخنة والساونا)، وارتداء الملابس الداخلية الضيقة، والتي تؤثر سلباً على إنتاج الحيوانات المنوية.

تأثير الإجهاد وقلة النوم:

• يرفع الإجهاد المزمن مستويات الكورتيزول الذي: يثبط إنتاج التستوستيرون، ويؤثر على الخصوبة

• تؤدي قلة النوم إلى: اختلال التوازن الهرموني، انخفاض إنتاج التستوستيرون، تدهور جودة الحيوانات المنوية

نصائح الطبيب لتحسين الخصوبة:

1. التغذية السليمة: اتباع نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة

2. النشاط البدني: ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على الأقل، تجنب الخمول والجلوس لفترات طويلة

3. نمط الحياة الصحي: الإقلاع عن التدخين، وتجنب الكحول، والحصول على 7-8 ساعات نوم يوميا

4. العادات اليومية:ارتداء ملابس داخلية فضفاضة، وتجنب الساونا والحمامات الساخنة المفرطة



