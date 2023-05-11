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فرانكفورت (ألمانيا): ألغت المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء خطتين لإعادة رسملة شركتي طيران، خطة المانية للوفتهانزا واخرى دنماركية وسويدية لـ"ساس" لإنقاذهما خلال جائحة كوفيد.

وقالت المحكمة في بيان إن المفوضية الأوروبية التي صادقت على خطة لوفتهانزا بمبلغ 6 مليارات يورو في 2020 "ارتكبت عدة أخطاء" باعتبارها أن الشركة الألمانية "لم تكن قادرة على تمويل نفسها في الأسواق" لتلبية حاجاتها.

اما خطة الشركة الاسكندينافية التي وافقت عليها بروكسل أيضًا في 2020 فتزيد قيمتها قليلاً عن مليار يورو.

تأتي هذه الأحكام القابلة للاستئناف، بعد الدعاوى القانونية لا سيما من قبل شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين اير التي تعتبر نفسها ضحية المنافسة. لكن تأثيرها لا يزال غير مؤكد.

وتم بالفعل تنفيذ آلية المساعدة لشركة الطيران الألمانية التي شهدت دخول الدولة الألمانية رأس مالها مقابل أموال جديدة.

باعت الدولة الألمانية في أيلول/سبتمبر آخر الأسهم التي كانت لا تزال تحتفظ بها في رأس مال لوفتهانزا، بعدما دخلت بنسبة 20% في 2020. وبالتالي أصبحت الشركة بالكامل ملكا لمساهمين من القطاع الخاص.