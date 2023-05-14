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كاتماندو: وصل تسعة من متسلقي الجبال النيباليين إلى قمة إيفرست السبت، ممهّدين الطريق لمئات المتسلقين، ومعظمهم من الأجانب، لتسلّق أعلى جبل في العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ظل طقس مستقر، قام المتسلقون التسعة الذين ينتمون إلى مجموعة الشيربا العرقية بتثبيت حبال على طول المسار الذي سلكوه، حتى يتمكّن مئات المتسلقين من محاولة الوصول إلى قمة إيفرست على علو 8849 متراً.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال مينغما جياليه شيربا من وكالة "إيمادجن نيبال تريك أند إكسبيديشنز" التي تولت تنسيق عملية تثبيت الحبال إنّ "الفريق وصل إلى قمة إيفرست اليوم بسلام".

وتولى قيادة الفريق مرشد الجبال داوا جياليه شيربا الذي نجح في تسلق إيفرست 12 مرة.

وانطلقت منذ فجر الجمعة مجموعة من متسلقي الجبال مجهّزين بمصابيح ومستعنين بالحبال التي ثبتها أفراد من الشيربا على منحدر خومبو الجليدي، وهي المرحلة الأولى من تسلّق إيفرست والأكثر خطورة، على أمل الوصول إلى القمة بعد أيام قليلة.

وكانت السلطات النيبالية أصدرت هذه السنة ما لا يقل عن 466 تصريحاً لتسلق جبل إيفرست خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أنّ معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، هذا يعني أن أكثر من 900 شخص سيحاولون تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية حزيران/يونيو.