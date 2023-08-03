باريس: تخلّت تركيا عن استضافة مؤتمر كوب-16 الذي يعد أكبر مؤتمر حول التنوع البيولوجي والمزمع عقده العام المقبل، بسبب الزلازل التي ضربت البلاد قبل أشهر، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأوردت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في رسالة وجّهتها الى الأطراف المعنية في 31 تموز/يوليو، أن تركيا قررت أن تتخلى عن "استضافة ورئاسة" المؤتمر "بسبب الظروف القاهرة التي أملتها الزلازل المدمرة الثلاثة التي وقعت في شباط/فبراير 2023".

ودعت أمانة الاتفاقية الدول المتطوعة لاستضافة المؤتمر، سواء في التواريخ نفسها (من 21 تشرين الأول/أكتوبر حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر) أو في تواريخ أقرب، الى التقدم "بأسرع وقت ممكن" بطلباتها.

تأجيل

وتعقد المؤتمرات المخصصة للتنوع البيولوجي كل سنتين، فيما تعقد المؤتمرات المخصصة للمناخ سنوياً. وقد تمّ تأجيل النسخة الأخيرة من مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي كان مقرراً عقده في الصين عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، ليصار الى عقده في مدينة مونتريال في كندا في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وتوصلت النسخة الأخيرة من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي، توافقت خلاله دول العالم على خارطة طريق هادفة الى حماية ثلاثين في المئة من الكوكب حتى 2030.