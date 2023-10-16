اكتشف فريق من علماء الكيمياء في جامعة الأورال الفيدرالية، ومعهد التخليق العضوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية مواد في الطحالب قادرة على مكافحة فيروس «كورونا».

ويوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة الالكترونية الروسية «غازيتا آر يو»: «GAZETA.RU» وتناولته «روسيا اليوم»، أن العلماء الروس قد اكتشفوا وجود مواد في الطحالب الحمراء، يمكنها إيقاف تكاثر فيروس «SARS-CoV-2»، ويمكن أن تصبح أساسًا لتطوير دواء جديد ضد فيروس «كورونا».



زيريانوف

وقال الباحث في الجامعة غريغوري زيريانوف إن " مجمع RDRP في فيروس "كوفيد" يتكون من ثلاثة بروتينات، وقمنا بتحليل 300 رابطة من الطحالب الحمراء من أجل تحديد النشاط المتعلق ببروتينات فيروس SARS-COV-2.

وتنتمي طحالب "لورنسيا" إلى فصيلة Rhodomelaceae التي تعتبر من أكبر عائلات الطحالب الحمراء البحرية. وغالبا ما يتم استخدامها كغذاء (على سبيل المثال من قبل سكان جزر هاواي) وكدواء في الطب الشعبي وكسماد. وأظهرت الدراسات الحديثة أن "لورينسيا" هي مصدر غني بالمركبات النشطة بيولوجيا والتي لها نشاط مضاد للفيروسات.

ويشير زيريانوف إلى أن العلماء أجروا عملية المعالجة الجزيئية لـ300 مكوّن نشط بيولوجيا من الطحالب الحمراء فاكتشفوا سبعة مركبات ذات النشاط المطلوب. ثم اختبروا المركبات المختارة للتأكد من أنها لا تلحق أضرارا بجسم الإنسان.

هذا وأكد زيريانوف على ان الاختبارات ستأخذ مدة زمنية للتأكد من فعالية المواد. وبالتالي، من المبكر الحديث عن استخدام الأدوية التي تعتمد على الطحالب لعلاج فيروس "كورونا" راهنًا، لكنها تشكِّل أساسًا جيدًا لمواصلة الأبحاث التجريبية في هذا الاتجاه.

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