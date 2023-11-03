أعطى علماء صينيون الأطفال الذين ولدوا صمًا تمامًا أملاً بأن يصبحوا قادرين على السمع، بعد خضوعهم لتجربة علاج جيني.

وتقوم التجربة بتزويد الآذان الداخلية للأطفال الصم، بزراعة فيروس غير ضار، يحمل شفرة وراثية جديدة.

ويؤكد العلماء من جامعة فودان في الصين، أن العلاج التجريبي، أدى إلى تمكن أربعة من كل خمسة أطفال من السمع.

ويُظهر التقرير في لقطات فيديو مصاحبة للورقة البحثية، طفلة تبلغ من العمر ست سنوات من التجربة، وهي تتحدث مع والدتها بعد إزالة غرسة القوقعة الصناعية الخاصة بها.

يُذكر أن الأطفال الذين كانوا جزءًا من التجربة ولدوا صمًا. وورثوا نسختين معيبتين من الجين الذي يساعد الجسم على صنع بروتين يمنح الخلايا الشعرية في الأذن الداخلية، القدرة على نقل الأصوات إلى الدماغ. علمًا أن الصمم المرتبط بهذا البروتين بالذات، أوتوفيرلين (أوتوف)، يعتبر نادر جدًا، ويسبب 1-3 % فقط من حالات الصمم الوراثي.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، قد يعانون من اعتلال الأعصاب السمعي، بسبب خلل في نسخ بروتين أوتوف.