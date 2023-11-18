أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهات لإكمال المستشفيات المتلكئة في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان مكتبه الإعلامي أنه أجرى زيارة ميدانية إلى مشروع مستشفى الفضيلية، الذي يُعد أحد المشاريع الصحية المتلكئة في العاصمة بغداد. ووقف على أهمّ المشاكل، وأبرزها فنية نتيجة الخلل في الدراسة وفي تصاميم أصل المشروع، ووجه الجهات المعنية بسرعة معالجتها”.



الملف الصحي

وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء عقد اجتماعاً في موقع العمل، ضم وزير الصحة ومحافظ بغداد والكادر الهندسي والشركة المنفذة للمشروع، وأشار خلاله إلى عناية الحكومة بالملف الصحي، ومحوره الأساسي المتمثل بإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، حيث إنّ بعضها متأخر لأكثر من عشر سنوات، وما رافق ذلك من مشاكل تتعلق بالتصاميم، والشركات المنفذة للمشاريع”.

وأكد رئيس الوزراء على “أهمية إكمال المستشفيات المتلكئة في العاصمة بغداد، التي لم تشهد بناء مستشفى منذ آخر مستشفى شُيد العام 1986، ما أثر في مستوى الخدمات الصحية والطبية والعلاجية، مع التنامي السكاني الكبير الذي شهدته خلال أكثر من ثلاثة عقود”، مشيراً إلى “وجود إرادة وتصميم لدى الحكومة لحسم ومعالجة كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد والمحافظات”.

وأوضح أنّ “هذه المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتحققة لها، تعاني من مشاكل عدة تتعلق بربط الخدمات، مثل الصرف الصحي والكهرباء وتوفير المياه والطرق والكراجات وغيرها”.

وبعد أن استمع إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل، وجه السوداني “بمعالجة مشكلة التضخم التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية، والبحث عن أي منفذ لتقديم المساعدة للجهات المنفذة؛ من أجل سرعة إنجاز المشروع، كما وجّه بتسهيل إجراءات تسديد مستحقات العاملين الأجانب من خلال فتح حسابات لهم، والتشديد على إكمال العمل في المدة الزمنية التي تم تحديدها”.

عقوبات إدارية

وشدد على أن “أي تلكؤ في الإنجاز سيعرّض المسؤولين عنه لعقوبات إدارية، وكذلك أوعز بحلّ مشكلة معالجة الصرف الصحي من قبل الدوائر المسؤولة، فضلاً عن تقديم تقرير مفصل في نهاية الأسبوع الحالي، عن سير العمل في مشاريع المستشفيات الثلاثة التي يجرى تنفيذها حالياً في بغداد، وهي مستشفيات الفضيلية والشعب والحرية”، مؤكداً أنه “سيتابع، شخصياً، تنفيذ هذه التوجيهات”.

المعوقات

وقال السوداني في كلمة له خلال متابعته لأهمّ المعوقات في تنفيذ مشروع مستشفى الفضيلية تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) أن “الحكومة ركزت على ملف الصحة ومعالجة المستشفيات المتلكئة”، مبينا أن “أغلب المشاكل في المشاريع المتلكئة هي بسبب الشركات المنفذة”.

وشدد على أن “مسألة التاخير في الجانب الصحي غير قابلة للتبرير”.