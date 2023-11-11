افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مشروعاً متكاملاً للدواجن في محافظة كربلاء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح، رسميّاً، مشروعاً متكاملاً للدواجن في محافظة كربلاء المقدسة، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية للقطاع الخاص".



وتُظهِر الصور المنتشرة السوداني مرتديًا الروب الأبيض خلال جولة قام بها في المشروع متفقدًا أقسامه ومتفحصًا منتجاته.



السوداني متفقدًا المنتجات في مشروع الدواجن





لقطة للعمال في مصنع الدواجن

