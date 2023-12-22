واشنطن: سعى علماء إلى الحصول على معطيات عن تاريخ تطور الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي من خلال درس جينات الأخطبوط الذي يعيش في هذه المياه القطبية، وتوصلوا إلى أن جزءاً من هذه المساحة الجليدية العملاقة قد يذوب بسرعة أكبر من المتوقع.

أظهرت دراسة نشرت الخميس في مجلة ساينس أن المجموعات المعزولة الآن من أخطبوط توركيت التي تقيم في أعماق القطب الجنوبي كانت تتزاوج بحرية منذ 125 ألف عام، مما يعني أن الجزء الغربي من القارة كان خاليا من الجليد في ذلك الوقت.

يشير هذا الاكتشاف إلى أن هذا الجزء من الغطاء الجليدي، المسمى بالغطاء الجليدي لغرب القطب الجنوبي، يمكن أن يذوب بشكل أسرع بكثير من المتوقع.

ويتمثل التهديد في ارتفاع منسوب المياه بأكثر من 3 أمتار، إذا فشل العالم في احترام الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس بعدم تجاوز 1,5 درجة مئوية من الاحترار المناخي.

الجغرافيا العالمية

مثل هذا الارتفاع في مستوى سطح البحر يمكن ان يحدث تحولا كبيرا في الجغرافيا العالمية، ويغمر جزرا ومناطق ساحلية.

وقالت سالي لاو عالمة الأحياء في جامعة جيمس كوك والمعدة الرئيسية للدراسة، لوكالة فرانس برس إن أخطبوطات توركيت كانت مرشحة مثالية لدراسة الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، لا سيما بسبب وجودها في كل أنحاء القارة الجليدية وأن معلومات أساسية معروفة حولها مثل متوسط العمر المتوقع لها وحقيقة أنها موجودة منذ حوالى أربعة ملايين سنة.

يبلغ طوله حوالى 15 سم بدون اطرافه ويزن حوالى 600 غرام ويضع بيضا كبيرا بكميات ضئيلة في قاع البحر. ما يعني ان الاخطبوطات يجب ان تتاكد من فقس نسلها، ما يفرض عليها أسلوب حياة يمنعها من الابتعاد كثيرا.

كما ان حرية تنقلها محدودة بسبب التيارات البحرية.

أجرت سالي لاو وفريقها تسلسل الحمض النووي لـ96 عينة تم جمعها عموما مصادفة من قبل صيادين ثم تركت في أرشيفات المتحف. وتظهر أبحاثها وجود ممرات بحرية تربط بين بحار أموندسن وروس وويديل.

يشير الخليط الجيني الذي عُثِرَ عليه في عينات إلى ذوبان الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي مرتين. أولا، في منتصف العصر البليوسيني، قبل حوالى 3 إلى 3,5 ملايين سنة، حصل ذوبان كان العلماء واثقين منه بالفعل. ثم خلال عصر الاحترار، خلال الفترة الجليدية الأخيرة، منذ 116 الف الى 129 الف سنة.

تضيف سالي لاو، "هي المرة الأخيرة التي كان فيها الكوكب أكثر دفئا بحوالى 1,5 درجة مئوية من مستويات" ما قبل الثورة الصناعية.

وقد أدى النشاط البشري، خصوصا حرق الوقود الأحفوري، إلى زيادة درجات الحرارة العالمية بحوالى 1,2 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه في نهاية القرن الثامن عشر.

أشارت بعض الدراسات قبل تلك التي نشرت الخميس في مجلة ساينس الى أن الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي قد شهدت ذات يوم ذوبانا، لكن استنتاجاتها كانت بعيدة عن أن تكون قاطعة بسبب عدم وجود بيانات جيولوجية أو وراثية دقيقة.

كتب معدو الدراسة أن "هذه الدراسة تقدم أدلة تجريبية تشير الى ان الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي انهارت عندما كان متوسط درجة الحرارة العالمية مشابها لليوم، ما يشير إلى أن نقطة التحول للانهيار المستقبلي للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي - القارة القطبية الجنوبية قريبة".

وصف معدا مقال ارفق بنشر الدراسة في مجلة ساينس هما اندريا داتون من جامعة ويسكونسن-ماديسون وروبرت ديكونتو من جامعة ماساتشوستس في أمهيرست بالولايات المتحدة، الدراسة بأنها "رائدة" مضيفين أنها تطرح اسئلة مثيرة للاهتمام حول احتمال رؤية التاريخ يعيد نفسه.

لكنهما يشيران الى وجود العديد من الاسئلة التي لا تزال عالقة لا سيما معرفة ما اذا كانت انهيارات الغطاء الجليدي السابقة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وحدها أو ما إذا كانت متغيرات أخرى مثل تغير تيارات المحيط وعلاقات معقدة بين الجليد والأرض، هي عوامل في ذوبان الجليد.

من جانب آخر، يبقى هناك شك لمعرفة ما اذا كان ارتفاع مستويات المحيطات سيحدث على مدى آلاف من السنين أو بشكل اسرع.

مثل هذه الشكوك لا تشكل رغم كل شيء مبررا لعدم التحرك لمواجهة ظاهرة الاحترار المناخي، كما يقول أندريا داتون وروبرت ديكونتو، و"هذا الدليل الجديد من الحمض النووي للأخطبوط يضيف عنصرا جديدا".