نفقت أعداد كبيرة من الطيور البحرية هذا العام بسبب إنفلونزا الطيور بحسب التقرير السنوي لمؤسسة Wildlife Trust.

وشهد العامان الماضيان أشد موجة تفشي للفيروس في المملكة المتحدة منذ ظهور الفيروس في مزرعة دواجن في الصين بالتسعينيات.



وعلى الرغم من نفوق أعداد هائلة من الطيور البحرية عام 2023 إلا أن بعض أنواع الحيوانات البحرية مثل سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء والدلافين والحيتان الحدباء أظهرت علامات على أن أعدادها قد تتعافى.



ويقول التقرير أن هذا العام هو من أفضل الأعوام حتى الآن فيما يتعلّق بتنظيم الحياة البرية وذلك مع إنشاء أول مناطق بحرية شديدة الحماية في المياه الإنكليزية.



وقالت رئيسة قسم الحفاظ على الحياة البحرية في Wildlife Trusts الدكتورة ليزا باتي: "إن التنظيم أمر حيوي لحماية العالم الطبيعي وعكس اتجاه انخفاض الحياة البرية".