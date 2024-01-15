جنيف: أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين نداء لجمع 1.5 مليار دولار للاستجابة للاحتياجات الصحية لملايين الأشخاص الذين يعانون في عشرات الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نهدف إلى توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى حوالى 87 مليون شخص هذا العام".

وأضاف: "للقيام بذلك، نحتاج إلى دعم يبلغ إجماليه 1.5 مليار دولار، ونحتاج إلى وصول هذا التمويل في أقرب وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن من المرونة... النهج القائم على ردود الفعل ليس كافيا".

وقال تيدروس إن ما يقدر بنحو 166 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات صحية في جميع أنحاء العالم هذا العام، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا وهايتي والسودان.