لاس فيغاس: خصص معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة لاس فيغاس الأميركية، الحدث السنوي الأهم للقطاع التكنولوجي، عددا قليلا من أجنحته البالغ عددها الإجمالي 3500، لصحة المرأة وجمالها حصريا ولعرض تقنيات وابتكارات الذكاء الاصطناعي في هذين المجالين.

ومن بين الابتكارات الطبية الأبرز، كان جهاز أطلق عليه اسم "سيرفيراي إيه آي" يساعد على كشف سرطان عنق الرحم. وهو جهاز ابتكرته شركة "إيه آي دوت" (Aidot) الكورية الجنوبية بالتعاون مع أطباء أمراض نسائية ومع مستشفيي أنام وبوندانغ في كوريا الجنوبية. ويعتمد هذا الجهاز على تقنية الاختبار البصري بحمض الأسيتيك وهو فحص أبسط وأسرع وأرخص من الفحوصات المعتادة.

وكذلك في نظام "تيرا" (Terra) الذي ابتكرته "أميرة هيلث" الأميركية لمعالجة مشكلة الهبات الساخنة التي تعاني منها النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث. ويتكون الجهاز من سوار معصم مزود بأجهزة استشعار تتوقع حدوث الهبات الساخنة أثناء الليل، ومن غطاء فراش مبرِّد يخفض درجات الحرارة عندما يرصد تلك الهبات الساخنة. وبذلك، يساعد هذا الجهاز المرأة على التمتع بنوم أفضل.

ويتمثل الابتكار الثالث في خاتم "إيفي" (Evie) صدر عن شركة "موفانو هيلث" (Movano Health) مزود بأجهزة استشعار تتبع وتربط بين المؤشرات الصحية مثل (معدل ضربات القلب ومعدل التنفس والحركة وغيرها) وبين البيانات التي تسجلها صاحبة الخاتم (مثل تاريخ الدورة الشهرية، المزاج وغيرهما). فيساعد كل ذلك على تحسين الحياة اليومية لمستخدمة الخاتم.

ولكن على الرغم من كل ذلك، لا تزال الابتكارات الطبية التي تخص المرأة محدودة مقارنة بتلك التي تخص الرجال والأطفال. وأكدت كارولينا ميلانيسي من شركة "كرييتيف ستراتيجيز" على الفارق الكبير بين الابتكارات المتعلقة بالنساء والابتكارات الأخرى.

ابتكارات عالم التجميل

عالم التجميل

أما بالنسبة لابتكارات عالم التجميل، فهي تهدف إلى تسهيل جوانب هذا المجال وجعل خدماته في متناول الجميع.

ومن بين تلك الابتكارات، نجد مثلا صالون "نيمبل" (Nimble) للأظافر وهو جهاز يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوتات. ويتمثل في صندوق أبيض متوسط الحجم مخصص للاستخدام المنزلي. ويتكون من كاميرات صغيرة عالية الدقة تصور الأظافر تصويرا ثلاثي الأبعاد لتحديد شكل الأظافر وحجمها وانحنائها ثم تقوم ذراع آلية صغيرة تُوجِهُها خوارزميات الذكاء الاصطناعي بوضع الأساس ومن ثم الطلاء الملون وأخيرا مثبت الطلاء على الأظافر، فيما يتكفل منفاخ مهمة تجفيف كل من الطبقات الثلاث.

كما عرضت مجموعة مستحضرات التجميل "لوريال" تطبيقا أُطلق عليه اسم "بيوتي جينيوس" (Beauty Genius) وهو "أول مستشار تجميل شخصي" يوصي مستخدميه بمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات المكياج ويقدم نصائح وأجوبة متعلقة بمشاكل مثل حب الشباب وتساقط الشعر وغيرهما من المشاكل الجلدية.

وركزت كذلك شركتا "بيرفكت كورب" (Perfect Corp) و"برينكر" (Prinker) على المجال نفسه وابتكرتا تطبيقات وأجهزة تساعد النساء على اختيار المنتجات المناسبة والمظهر الذي يليق بهن.

كما أعلنت مجموعة "لوريال" على مجفف شعر ذكي يقوم على تطبيق يحلل نوع الشعر فيكيف على أساسه طاقته وتوزيعه الحرارة. كما أنه يستهلك الكهرباء بنسبة 31 في المئة أقل من الجهاز التقليدي.