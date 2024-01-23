إيلاف من بيروت: أظهرت دراسة، أجراها علماء في السويد، أن اختبار دم بسيطاً يمكن أن يكشف المراحل الأولى من مرض الزهايمر. وشددت الدراسة على أهمية الفحص الروتيني لكل شخص يزيد عمره عن 50 عاماً لمعرفة خطر الإصابة بالمرض.
واستخدم العلماء مجموعة اختبارات بسيطة متاحة تجارياً للباحثين، ووجدوا أنها قادرة على اكتشاف بروتينات "تاو" في الدم، والتي يمكن أن تسبب مرض الزهايمر وتبدأ في التراكم على الدماغ قبل 10 إلى 15 عاماً من ظهور الأعراض.
وقال الخبراء إنه "يمكن استخدامه لاختبار الأشخاص من أي عمر ممّن يخشون الإصابة بالمرض".
وفي دراسة أجريت على أشخاص في الـ50 والـ60 والـ70 من عمرهم، سمح الاختبار للباحثين بتقييم ما إذا كان المشاركون قابلين جداً أو غير قابلين للإصابة بمرض الزهايمر، أو فحص مدى قابليتهم وما إذا كانوا سيحتاجون إلى الخضوع لاختبارات أكثر.
ووجدت الدراسة أن الاختبار يمكنه اكتشاف وجود بروتينات "تاو" بدقة تصل إلى 97 بالمئة.
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