إيلاف من بيروت: حذر بروفيسور العلوم الطبية الجراح وطبيب الأورام إيفان كاراسيف من عادات أكل شائعة تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.

وأكد كاراسيف أن الاستهلاك غير المنضبط للحوم الدهنية والأغذية المعلبة يعد سببا لغالبية حالات الإصابة بأورام القولون والمستقيم، مؤكدا أن تغيير هذه العادات يساعد في تحسين الوضع.

وقال الطبيب أن 95 بالمئة من حالات الإصابة بسرطان القولون، كان من الممكن الوقاية منها.

وأوضح أنه عند تناول اللحوم الحمراء في كثير من الأحيان لا نمضغ الطعام بشكل كاف، وبالتالي عملية الهضم لا تكتمل. والبقايا المتراكمة تتعرض للتخمر، وهي بدورها تحفز ظهور الالتهابات المزمنة في الأمعاء. ونصح الخبير بعدم تناول اللحوم لأكثر من مرة أسبوعيا، ومن الأفضل التوجه نحو الأسماك، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الأخصائي إلى أنه لا توجد حتى الآن اختبارات في المرحلة ما قبل السريرية يمكن أن تكون قطعية، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية لإمكانية الكشف المبكر عن الأورام المرتبطة بالجهاز الهضمي بواسطة تقنيات حديثة.

ونصح كاراسيف المرضى، خلال تشخيص السرطان، بعدم الاسترشاد التام بنتائج التحاليل.