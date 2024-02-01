بيروت: توصل باحثون في معهد كارولينسكا إلى أن تنشيط بروتين الدماغ CYP46A1 يمكن أن يحمي النساء من الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر.

سيلفيا مايولي، الأستاذة المشاركة في قسم البيولوجيا العصبية وعلوم الرعاية والمجتمع في معهد كارولينسكا، والباحثة الرئيسية في هذه الدراسة الجديدة التي نُشِرَت نتائجها في مجلة Science Advances، تقول: "إن معدل دوران الكوليسترول والهرمونات الجنسية عوامل قابلة للتعديل.

وشرحت: "تشير النتائج إلى أهداف علاجية محتملة للعديد من أمراض التنكس العصبي في المستقبل. فقد أظهرت الدراسة التي اعتمدت على الفئران، أن تنشيط بروتين الدماغ CYP46A1 يمكن أن يحمي النساء من الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر".

وتضيف: "يحول البروتين الكوليسترول الزائد في الدماغ إلى منتج كوليسترول يسمى 24S-هيدروكسي كوليستيرول (24OH). وحين أجريت الدراسة على ذكور وإناث الفئران عن طريق زيادة مستويات البروتين CYP46A1 والذي بدوره يزيد من إنتاج 24OH، لاحظ الباحثون وجود خلايا عصبية أكثر صحة، وتحسّن بقدرات الذاكرة لدى الإناث. كما لاحظوا زيادة نشاط هرمون الإستروجين، سواء في الظروف الشبيهة بانقطاع الطمث أو أثناء الشيخوخة. ولم تظهر هذه التأثيرات في ذكور الفئران".

وعليه، لقد أظهرت قياسات 24OH في السائل النخاعي للمرضى الذين يعانون من ألزهايمر أن مستويات 24OH الأعلى ترتبط بمستويات أقل من علامات ألزهايمر مثل تاو، ولكن فقط عند النساء.



هرمون الاستروجين

من المعروف أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمرض ألزهايمر. وذلك بسبب انقطاع الطمث المبكر الذي يعتبَر عاملاً خطرًا ربما يؤكدي للتدهور المعرفي.

وذلك بسبب فقدان هرمون الإستروجين، الذي يتم إنتاجه ليس فقط في المبيضين بل أيضا في الدماغ، وهو ضروري للحفاظ على الخلايا العصبية السليمة والوظيفية.

في هذا السياق، تُظهر الدراسة أن تنشيط البروتين CYP46A1 في الدماغ، يزيد من نشاط هرمون الإستروجين في دماغ الفئران الإناث الذين بلغن سن اليأس والمسنات، وهو ما يجعل CYP46A1 هدفا علاجيا محتملا خاصا بالإناث.

وتشير مايولي إلى أن الابحاث السابقة أظهرت أنه يمكن تنشيط CYP46A1 دوائيا بجرعات منخفضة من عقار Efavirenz المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية. وهي تعتقد أن استهداف استقلاب الكوليسترول بواسطة منشطات CYP46A1 مثل Efavirenz قد يقدم نهجا جديدا لتعزيز الحماية العصبية بوساطة هرمون الإستروجين لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر".