يوافق 4 فبراير/ شباط اليوم العالمي لمرض السرطان. تعرف في بودكاست "يستحق الانتباه" على قصة "أم سلطان" ورحلة علاجها من سرطان المبيض. البروفسور أحمد عاشور من جامعة أكسفورد يعرفنا على آخر أبحاث علاج سرطان المبيض.

"أم سلطان" هي مؤثرة في الأردن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بسرطان المبيض، الذي أصيبت به و تأخر تشخيصها به 3 سنوات، كما تقول.

ونتحدث إلى البروفيسور أحمد عاشور الذى يقود مشروعا بحثيا فى جامعة أكسفورد للكشف المبكر عن سرطان المبيض.

هذه الحلقة من إعداد ميس باقي وعباس سرور، تقدّمها لكم نغم قاسم، وفي رئاسة التحرير كريمة كواح.