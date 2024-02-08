إيلاف من بيروت: تعتبر قشرة الرأس من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الناس خاصة في فصل الشتاء. وعادة ما ترتبط القشرة بفروة الرأس الدهنية وذلك بسبب فطريات تسمى Malassezia Globosa.



وقد تزداد مشكلة قشرة الرأس عندما يكون الشخص مريضًا بالإضافة إلى أن الطقس البارد يمكن أن تؤدي إلى ظهور القشرة.

كذلك، فإن أحد الأسباب الشائعة لقشرة الرأس هو التهاب الجلد الدهني، حيث قد يصاب بعض الأفراد الذين يعانون من قشرة الرأس بالتهاب الجلد الدهني في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الأذنين أو منتصف الوجه أو منتصف الصدر.

ويمكن التخلص من القشرة بشكل طبيعي حيث تساعد بعض الأطعمة على تقليل مشاكل قشرة الرأس.

أطعمة قد تساعد في تقليل القشرة

الأسماك الدهنية: الأسماك الدهنية بما في ذلك سمك السلمون والتونة غنية بالدهون الصحية. وبالتالي فإن الاستهلاك المنتظم للدهون غير الصحية يمكن أن يزيد مشكلة قشرة الرأس، بينما قد تساعد الدهون الصحية في تقليلها. كما أن السلمون والتونة غنيان بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تساعد في جعل الشعر صحيًا.

البيض: البيض غني بالزنك والبيوتين مما يساعد على تحسين صحة فروة الرأس وجودة الشعر.

الأفوكادو: يعد مصدرًا رائعًا للدهون الصحية ويساعد على جعل شعرنا وفروة رأسنا صحية ولامعة.

المكسرات: مصدر صحي آخر للدهون النباتية، فهي غنية بالزنك والفيتامينات والمواد المغذية التي ترتبط بجودة الشعر.

الموز: يعد الموز مصدرًا رائعًا للزنك والبيوتين الذي يساعد على التحكم في فروة الرأس ويعمل بشكل فعال للحصول على شعر رائع وتقليل القشرة.

اللبن (الزبادي): إذا تحدثنا عن البروبيوتيك الطبيعي، فإن اللبن (الزبادي) يعمل كمصدر طبيعي رائع. فهو يقلل من خطر القشرة التي تسببها الفطريات.