موسكو: ابتكر باحثون من روسيا والبرتغال شريطاً عضوياً جديداً يمكنه توليد الطاقة الكهربائية تحت تأثير العوامل الميكانيكية والحرارية، أي يمكنه شحن بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب داخل الجسم.

وأفاد موقع "روسيا اليوم" بأن مصدرا في قسم الاتصالات العلمية في جامعة الأورال الفيدرالية، أشار في حديث لوكالة تاس للأنباء الروسية ، إلى أن الشرائط المبتكرة ستقلل من عدد العمليات الجراحية التي تجرى لاستبدال البطاريات المستهلكة.

وقال دينيس أليكين مدير مختبر المواد النانوية الوظيفية والأجهزة النانوية في جامعة الأورال الفيدرالية: “لقد حصلنا على شرائط من ثنائي فينيل ألانين (حمض أميني موجود في البروتين)، تولد الكهرباء تحت التأثير الميكانيكي أو الحراري. وسيكون استخدامها مفيداً بصورة خاصة لابتكار أجهزة تنظيم ضربات القلب الموجودة داخل جسم الإنسان. وعند الحركة أو نبض القلب، تولد هذه الشرائط تياراً يتراكم في بطاريات جهاز تنظيم ضربات القلب”.