دالاس: عن عمر ناهز 78 عاماً، توفي الأميركي بول ألكسندر، الخميس، بعد أن أمضى غالبية فترة السبعين عاماً الماضية من حياته داخل رئة حديدية، ولكنه على الرغم من ذلك نجح في كسب التحديات الاعجازية طوال حياته، وأصبح مؤلفاً ومحامياً، بحسب تقرير موقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.

قبل أن يتجاوز 6 أعوام، أصيب بول بشلل الأطفال في عام 1952، وعانى من الشلل بداية من الرقبة وصولاً إلى الأسفل.

قبل رحيله، قال ألكسندر في سيرته الذاتية :"طورت طريقة لاستنشاق الهواء، وعملت عليها لمدة عام قبل أن أتمكن من الوصول إلى الـ 3 دقائق"، مما سمح له بمغادرة حدود الرئة الحديدية أثناء النهار، وإنجاز أكثر مما كان يعتقد أي شخص أنه ممكن بالنسبة له، وهي الدراسة في كلية الحقوق، وممارسة مهنة المحاماة لمدة 30 عاماً في قاعات المحاكم".

سبب الوفاة غير واضح

السبب الدقيق لوفاة بول غير واضح، وقال شقيقه فيليب إنه تم إدخاله إلى المستشفى قبل ثلاثة أسابيع بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكن لم تعد نتيجة اختباره إيجابية هذا الأسبوع، ولكنه توفي على الرغم من سلبية اختبار كورونا.

حينما أصيب بول بمرض شلل الأطفال في صيف عام 195، كانت تلك هي ذروة وباء شلل الأطفال في أميركا، فقد تم تسجيل أكثر من 21 ألف حالة شلل أطفال في ذلك العام، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها .

الرئة الحديدية

أدت إصابة بول بالشلل من الرقبة إلى الأسفل، وعدم مقدرته على التنفس اعتماداً على نفسه بطريقة طبيعية، إلى وضعه في رئة حديدية، وهي عبارة عن أسطوانة معدنية كبيرة تغير ضغط الهواء لتحفيز التنفس، بحسب ما قال في سيرته الذاتية التي كتبها.

وقالت دوريس ألكسندر، والدة بول، في سيرته الذاتية: "أخبرنا الأطباء أن بول لا يمكن أن يعيش، كانت هناك عدة مرات عندما انقطعت خلالها الطاقة الكهربائية، وكان لا بد من التعامل مع مشكلته الصحية يدوياً".

موسوعة غينيس

أمضى بول العقود السبعة التالية من حياته بعد إصابته بشلل الأطفال في رئة حديدية، وفي مارس 2023، تم الإعلان عن أنه أطول مريض ظل على قيد الحياة بالرئة الحديدية في العالم، وسجلت له موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هذا الرقم الإعجازي"

لم تكن طموحات بول محدودة فيما يتعلق بحالته الصحية، فقد تعلم تقنيات التنفس التي سمحت له بمغادرة الرئة الحديدية لبضع ساعات في المرة الواحدة، وتخرج من الجامعة، وحصل على شهادة في القانون واستمر في ممارسة مهنة المحاماة في قاعات المحاكم لمدة 30 عاماً.

التنفس بشكل مستقل

كما نشر أيضاً سيرته الذاتية بعنوان "ثلاث دقائق: حياتي في الرئة الحديدية"، والتي تحمل عنواناً لإنجازه في تعلم كيفية التنفس بشكل مستقل لمدة ثلاث دقائق على الأقل".

قال بول لشبكة CNN في عام 2022 إنه كان يعمل على كتاب آخر، وكشف عن كيفية قيامه بعملية الكتابة الخاصة به، وذلك باستخدام قلم متصل بعصا بلاستيكية مثبتة في فمه للنقر على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.

حساب تيك توك

وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2022، أنشأ حساب "Polio Paul" على TikTok ، حيث قام بشرح حالته، وكشف عن إنجازات حياته وأجاب على أسئلة حول الحياة في الرئة الحديدية مثل "كيف تذهب إلى الحمام؟" و"كيف تبقى إيجابياً، ومقبلاً على الحياة؟" وفي وقت وفاته، كان لديه 300 ألف متابع وأكثر من 4.5 مليون إعجاب.

كان بول من المدافعين عن التطعيم ضد شلل الأطفال، وقال في أول فيديو له على تطبيق تيك توك: “ملايين الأطفال غير محميين ضد شلل الأطفال، يجب أن تتم حمايتهم".