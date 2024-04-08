في 8 نيسان (أبريل) 2024، سيحدث كسوف كلي للشمس في بعض مناطق الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، سيتسبب الكسوف في تعتيم كبير للسماء في غضون ثوانٍ، حيث سيغطي القمر الشمس بالكامل.

للأسف، لا يحظى معظم الأشخاص بفرصة رؤية كسوف الشمس الكلي، ولكن عندما يفعلون ذلك، فإنهم يجدونها تجربة سريالية.

بصفتي عالم فيزياء فلكية ومصوراً فوتوغرافياً، أؤكد دائماً أنَّ الكسوف هو نتيجة لرحلتنا الجماعية في الفضاء.

في الوقت الذي تقرأ فيه هذا المقال، فأنت تتحرك فوق الأرض بسرعة تبلغ حوالي 107,000 كيلومتر في الساعة (67,000 ميل في الساعة) أثناء دورانها حول الشمس - أو ما يقرب من 30 كيلومتراً في الثانية (18 ميلاً في الثانية).

ويتحرك القمر أيضاً وأحياناً يمر أمام الشمس مباشرة، ملقياً بظلاله على أجزاء من الأرض (ما يسمى "مسار الكسوف الكلي")، والتي تشهد كسوفا كلياً للشمس.

نظرًا لأن الرؤية المباشرة للشمس خلال الكسوف غير آمنة، يجب استخدام نظارات متخصصة، ويمكن لهواة التصوير بالهواتف الذكية والمصورين ذوي الخبرة باستخدام كاميرات DSLR التقاط صور للكسوف.

إليك بعض النصائح لضمان تجربة تصوير لا تُنسى لهذا الحدث النادر.

تصوير الكسوف بالهاتف الذكي

حتى لو كان لديك هاتف ذكي فقط، فلا يزال بإمكانك التقاط صور للكسوف، ومع ذلك، سوف تحصل على أفضل اللقطات خلال المسار الكلي، خلال هذه الدقائق القليلة من الظلام، لن ترغب في التصوير باستخدام مرشِّح "فلتر" على هاتفك.

بدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة استخدام الإعداد اليدوي على هاتفك بحيث تصبح الصورة مظلمة مثل المشهد نفسه، ولعدم وجود الكثير من الضوء، ستلتقط الكاميرا تلقائياً لقطة تعريض ضوئي طويلة، مما يعني أنك ستحتاج إلى إبقاء هاتفك ثابتاً، وإذا لم يكن لديك حامل ثلاثي الأرجل، فحاول وضعه أعلى السياج أو على الحائط.

أوصي أيضاً بتضمين المناظر الطبيعية أو الأشخاص من حولك لإضفاء إحساس بالمكان على الصورة.

تصوير المرحلة الجزئية من الكسوف باستخدام كاميرا DSLR

عندما يبدأ الكسوف الكلي، يمر قرص القمر المظلم نسبياً ببطء فوق الشمس، ويحوله إلى شكل هلال، يُعدُّ تصوير مرحلة الكسوف الجزئي أمراً سهلاً نسبياً لأنَّه يستمر لأكثر من ساعة.

لتصوير الكسوف الجزئي، ستحتاج إلى مُرشّح لعدسة الكاميرا، لأنَّ الضوء سيظل ساطعاً بقوة.

أحد الحلول الشائعة وغير المكلفة هو مادة المايلار المصنوعة من الألومنيوم ، والتي يتم تصنيعها خصيصاً لمراقبة الطاقة الشمسية ويمكن قصها بالمقص لتناسب العنصر الأمامي للعدسة.

(سيتعين عليك إنشاء إطار من الورق المقوى لتثبيته في مكانه وتأمينه بشريط لاصق حتى لا يسقط عن طريق الخطأ.)

ستحتاج على الأرجح إلى تشغيل الكاميرا بالتركيز البؤري اليدوي نظراً لأنَّ التركيز البؤري التلقائي قد يتشوش بسبب المشهد الذي تمت تصفيته.

أوصي باختبار هذا في الأيام التي تسبق كسوف الشمس العادية غير المكسوفة للعثور على الإعدادات التي تعمل بشكل أفضل مع مجموعة العدسات والكاميرا الخاصة بك، كنقطة بداية، جرب قيماً تبلغ حوالي 1/250 ثانية عند f/8 وISO 100.

أوصي أيضاً باستخدام عدسة مقربة ذات البعد البؤري الأطول لديك، مجرد 200 ملم يكفي للحصول على لقطة جيدة للشمس.

ومع ذلك، باستخدام عدسة مقاس 500 مم، ستتمكن من التقاط تفاصيل أدقّ مثل البقع الشمسية (البقع الداكنة على سطح الشمس) شبيهة بتلك التي تراها في مركز الهلال في الصورة أعلاه، والتي تشير إلى المناطق ذات درجة الحرارة المنخفضة.

تصوير لحظة الاكتمال

هذه هي اللحظة الوحيدة التي يمكنك فيها النظر إلى الشمس دون حماية العين، تكمن الصعوبة في أنَّ الأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق، فلا يوجد وقت لاختبار اللقطة والإعدادات.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتصوير الكسوف، فإنِّني أنصحك باختيار عدسة واحدة وجهة نظر واحدة.

الشيء الممتع هو الاستمرار في تصوير الشمس باستخدام عدسة مقربة ثم التقاط صورة مركبة.

في الصورة أعلاه، لاحظ كيف تصبح الشمس باهتة تدريجياً لأنّه في هذه المناسبة (كسوف كلي للشمس شوهد من تشيلي في عام 2019) انتهى الكسوف في وقت غروب الشمس.

تصوير "خرزات بيلي"

في اللحظة التي تسبق الكسوف الكلي وبعده مباشرة، ستتمكن من تصوير ما يسمى بخرزات بيلي، أو تأثير خاتم الماس.

هذه هي الأجزاء الأخيرة من ضوء الشمس التي تمر بين الجبال على الحافة المنحنية للقمر، مسببة دفقات صغيرة من الضوء (لاحظها في الجزء العلوي من القرص في الصورة أعلاه).

ضع الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل قبل بدء الكسوف واستخدم كابل تحرير الغالق عن بعد لتجنب اهتزاز الكاميرا عند الضغط على الزر.

ستحتاج إلى سرعة غالق سريعة نسبياً - حوالي 1/500 ثانية عند f/8 وISO 100، أو حتى أسرع.

تظهر خرزات متعددة وتختفي في جزء من الثانية، لذا قم بالتصوير بسرعة عندما تبدأ مرحلة الكسوف الكلي ومرة ​​أخرى عندما تنتهي.

رؤية مختلفة للكسوف

هناك طريقة بديلة تتمثل في استخدام سرعة غالق بطيئة بدلاً من السريعة، سيسمح لك ذلك بالتقاط الهالة - المنطقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس - ويمنحك رؤية مختلفة تماماً للكل.

تم التقاط الصورة أعلاه في عام 2019 في تشيلي، وتم التقاطها في ثانيتين كاملتين بفتحة f/8 وISO 100. النقطة المضيئة الموجودة على يسار الصورة أعلاه هي النجم Regulus (الألمع في كوكبة الأسد)، ربما اهتزاز الكاميرا عند فتح الغالق سبب الضبابية التي نراه.

إذا كنت تستخدم كاميرا عاكسة متطورة، فاستخدم وظيفة رفع المرآة لأعلى لتقليل الاهتزاز.

قيمة العدسة واسعة الزاوية

سيسمح لك استخدام عدسة واسعة الزاوية بتضمين المناظر الطبيعية أو الأشخاص أثناء لحظة الكسوف الكلي، وستظهر الشمس صغيرة في الإطار، لكن الصورة يمكن أن تكون أكثر روعة لأنَّه، على عكس العدسات المقربة، ستتمكن من تضمين المناظر الطبيعية أو حتى الأشخاص أثناء لحظة الكسوف الكلي.

تم التقاط الصورة أعلاه بمعدل 1/8 ثانية f/2.8 وISO 800 أثناء كسوف الشمس عام 2017 في أمريكا الشمالية.

كانت الشمس مرتفعة جداً في السماء، لذا تطلبت اللقطة عدسة مقاس 14 ملم لالتقاط الأرض والشمس في نفس الوقت.

سيشهد كسوف أبريل الشمس على ارتفاع مماثل في جنوب الولايات المتحدة، لذلك إذا لم تكن لديك زاوية واسعة للغاية، فربما تحتاج إلى التصوير عمودياً لتشمل كلاً من الكسوف والأرض.

لكن في شمال الولايات المتحدة وكندا، سيحدث الكسوف في وقت لاحق من اليوم وستكون الشمس أقل ارتفاعاً في السماء.

في هذه المواقع، ستتمكن من التصوير أفقياً باستخدام عدسة عادية واسعة الزاوية.

"مذنب الشيطان"

في 8 أبريل نيسان الجاري خلال الكسوف الكلي، سنكون قادرين على رؤية كوكب المشتري على يسار الشمس والزهرة على اليمين.

بين المشتري والشمس، من المرجح أن يكون المذنب 12P/Pons-Brooks، المعروف أيضاً باسم مذنب الشيطان ، مرئياً أيضاً، هذا ليس بالعادي على الاطلاق.

سيكون من الصعب جداً رؤيته بالعين المجردة، ولكن من المحتمل أن يظهر في صورك الفوتوغرافية.

لذا، قم بتكوين المناظر الطبيعية الخاصة بك مع وضع ذلك في الاعتبار وابحث عنه لاحقاً عند مراجعة صورك.

من المفيد أن تعرف مسبقاً عدد الدقائق أو الثواني التي سيحجب فيها القمر الشمس تماماً في موقعك، إذا أمكن، حاول اختيار موقع قريب من مركز المسار الكلي قدر الإمكان.

على سبيل المثال، تقع مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس على حافة المسار مباشرةً، ولن تتمتع سوى أجزاء من المدينة بالكمال لبضع ثوانٍ، ولكن على بعد 66 ميلاً في كيرفيل، تكساس، سوف تستمتع بأكثر من أربع دقائق من الكسوف الكلي.

هناك خرائط تفصيلية تسمح لك بالتحقق من المدة التي ستستغرقها مرحلة الكسوف الكلي في منطقتك، تحقق أيضاً من توقعات الطقس وتقارير أنماط المناخ لمواقع مختلفة حتى تزيد فرصك في الحصول على يوم مشمس.

تطوّر الكسوف

باستخدام عدسة واسعة الزاوية، يمكنك دمج صور متعددة للكسوف والتقاط العملية برمتها عبر المناظر الطبيعية، وللقيام بذلك، ضع الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل واتركها هناك طوال مدة الكسوف.

استمر في تصوير المشهد على فترات منتظمة، حيث إنَّ الشمس ستتحرك عبر السماء بمقدار قطرها كل دقيقتين أو نحو ذلك، لذا اترك أكثر من دقيقتين بين اللقطات، وإلا ستتداخل الصور.

إذا كنت تقوم بالتصوير كل 10 دقائق، فالتقط الصورة الأولى بحيث يحدث الإجمالي بعد 10 دقائق من مضاعفاتها.

بهذه الطريقة، سيتم فصل صورك بالتساوي، لاحقاً في المنزل، استخدم برنامج تحرير الصور لإضافة الصور معاً.