موسكو: أعلن البروفيسور غريغوري فلاكس من جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، أن على من يعاني من مشكلات في الكلى توخي الحذر عند تناول بعض الأطعمة والمشروبات.

ويشير البروفيسور إلى أن السمنة وداء السكري والعامل الوراثي وأمراض الجهاز البولي وارتفاع مستوى حمض البوليك وأمراض الغدة الدريقية (Parathyroid Gland) ونقص السوائل يساعد على نشوء الحصى في الكلى، كما أن الملح الزائد واللحوم والسكروز والفركتوز في الجسم، وكذلك فيتامينات C وD، هي من العوامل الرئيسية المسببة لتكون حصى الكلى.

ويقول: "يحتفظ الطعام المالح بالسوائل في الجسم، ما يؤدي إلى اضطراب عملية التبول بصورة طبيعية وترسب الأملاح. وكلما زاد محتوى الصوديوم في الطعام، زاد إفراز الكالسيوم، ونتيجة لذلك تتكون الحصى، لذلك يجب التقليل من الملح كمادة مستقلة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منه، ومن الأفضل للصحة تقليل تناول الملح إلى الحد الأدنى".

ووفقا له، تعتبر اللحوم الحمراء أحد الأسباب الرئيسية لتكون حصى الكلى لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني، ما يؤدي إلى زيادة حمض البوليك والكالسيوم في البول، اللذين يصعب إخراجهما من الجسم وغالبا ما تسبب تكون حصى الكلى. والبدائل المثالية هي لحم الدجاج والديك الرومي والأرانب والسمان.

ويقول محذرا: "ويمكن أن تكون الأطعمة الصحية ضارة أيضا- الخضر، بما فيها السبانخ والحميض والكرفس والبقدونس، بسبب احتوائها على الأكسالات لأن حمض الأكساليك يمنع إخراج الأملاح بصورة طبيعية من الجسم، ما يساهم في تشكل الحصى في الكلى والمثانة، ويشمل هذا فيتامين C أيضا لأنه عند ارتفاع تركيزه في الجسم يتحول إلى أوكسالات".