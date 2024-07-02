واشنطن: تتسبب الأنسجة الدهنية التي تتراكم في الأوعية الدموية بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، بمرور الوقت، وإهمال ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يهدد صحة القلب والأوعية الدموية.

وقد قام خبراء بتحديد الأطعمة التي يجب استهلاكها لتجنب ذلك، فحددوا الأطعمة التي

تحرق الدهون في الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول ولها تأثير مفيد من لحظة تناولها.

الأفوكادو

الأفوكادو، أحد أكثر مصادر الدهون الصحية والفيتامينات E وB9، يدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، وينظم مستوى الكوليسترول "الجيد" ويزيل انسداد الأوعية الدموية.

التفاح

يساعد التفاح، الغني بالألياف ومضادات الأكسدة، على خفض مستويات الكوليسترول. تساعد هذه الفاكهة عند إدراجها في النظام الغذائي على إزالة الدهون الضارة من الجسم.

الخضروات الورقية الخضراء

تعتبر الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والهليون مفيدة لخفض مستويات الكوليسترول.

الصويا

يحتوي الصويا، وهو نوع من البروتين، على "فايتوستيرول"، وبالتالي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

البيض

فالبيض، الذي يحتوي على كميات كبيرة من البروتين، لا يرفع مستويات الكولسترول، على عكس الاعتقاد السائد، وعدم تناول هذا المنتج ظنا أنه سيزيد نسبة الكولسترول هو خطأ كبير، وقد لوحظ أنه عند تناول بيضة مسلوقة واحدة يومياً، يصل مستوى الكولسترول "الجيد" إلى المستوى المطلوب.

البقوليات

تساعد البقوليات الغنية بالألياف والبروتين على خفض نسبة الكوليسترول. يساعد تناول حصتين إلى ثلاث حصص من البقوليات أسبوعيًا على التحكم في الوزن وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

الأسماك

تساعد الأسماك التي تحتوي على أحماض "أوميغا 3" الدهنية على خفض نسبة الكوليسترول. هذا النوع من البروتين الحيواني يدعم التمثيل الغذائي الصحي للدهون في الجسم، ويضمن التخلص من الدهون الضارة.

المكسرات

تعتبر المكسرات مثل اللوز، الذي تحتوي على دهون صحية، من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية التي تخفض مستويات الكوليسترول.



الشوفان

الشوفان يخفض نسبة الكولسترول بسبب وجود كمية عالية من الألياف في تركيبته. إن تناول دقيق الشوفان على الإفطار سيبقيك ممتلئًا طوال اليوم دون تجاوز السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها.