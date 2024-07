غزة: قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن الأمراض الجلدية تتفشى في غزة بسبب الأوضاع المروعة في المخيمات المكتظة التي تؤوي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم، إلى جانب حرارة الصيف وانهيار الصرف الصحي الذي خلف بركا من مياه الصرف الصحي المفتوحة خلال 10 أشهر من القصف الإسرائيلي والهجمات في القطاع.

The children of Gaza are facing new dangers every day.



Amid the hostilities, UNICEF and partners are working to support the delivery of life-saving interventions, including polio vaccines.



But an urgent ceasefire is crucial for children and their health.