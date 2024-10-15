إيلاف من بروكسل: ارتفعت أسعار الأدوية في أوروبا بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، خاصة أدوية علاج السرطان والأمراض النادرة، وفقا لتقرير جديد صادر عن هيئات التأمين الصحي.

وأظهر البحث، الذي جمعته منصة التأمين الاجتماعي الأوروبية (ESIP) ولجنة تقييم الأدوية (MEDEV) وتمت مشاركته حصريا مع "بوليتيكو"، أن الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا ولاتفيا تنفق المزيد على الأدوية - ولكن هذا بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، وليس شراء المزيد من الأدوية.

وفي حين أن الاتجاهات الديموغرافية، بما في ذلك الشيخوخة السكانية وزيادة عدد الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة متعددة، "تشير إلى زيادة في أحجام الأدوية التي يتم تعويضها"، فإن المحرك الرئيسي للإنفاق الدوائي "يبدو أنه ارتفاع الأسعار"، كما جاء في التقرير.

ويأتي التقرير الجديد على الرغم من المخاوف في صناعة الأدوية من انخفاض نسبة إنفاق الحكومات الوطنية على الأدوية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ديفيد لو، الرئيس التنفيذي لشركة إيبسين، لصحيفة "بوليتيكو": "في فرنسا، قبل خمس سنوات، كان الإنفاق على الأدوية يمثل 14% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية. أما اليوم، فقد أصبح 9%".

"المشكلة هي أنه إذا لم نتمكن من إيجاد كفاءات في نظام الرعاية الصحية وقمنا فقط بخفض تكلفة الأدوية، فلن نتمكن من الوصول إلى الابتكار وهذا هو المكان الذي نرى فيه هذا الخلل."

الارتفاع قد يصل إلى 14%

ومع ذلك، يوضح التقرير أن الإنفاق المطلق على الأدوية يتزايد رغم ذلك على نطاق واسع. وكان هذا واضحًا بشكل خاص في عام 2023، عندما شهدت بعض البلدان ارتفاعًا سنويًا في الإنفاق على الأدوية بنسبة تتراوح بين 4% و13%.

في فرنسا، على سبيل المثال، بلغ الإنفاق الصيدلاني المسدد 38.5 مليار يورو في عام 2023، بزيادة قدرها 8.5 % مقارنة بعام 2022. وفي بلجيكا، زاد الإنفاق على الأدوية بنسبة 9 % بين عامي 2021 و2022 إلى 6.5 مليار يورو؛ وفي هولندا زاد بنحو 4 % إلى 8 مليارات يورو خلال هذه الفترة.

صناع السياسات على المستويين الأوروبي والوطني يتوجب عليهم "عدم السماح بتآكل أنظمة الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام من خلال تنفيذ سياسات تحفز مطوري الأدوية بشكل مفرط مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل متزايد وغير معقول".

وفي ظل القوانين الحالية، يزعم بعض الممولين أن الحوافز السوقية لتطوير الأدوية لعلاج الأمراض النادرة، على سبيل المثال، أساءت الصناعة استخدامها، حيث صنفت العديد من الأدوية على أنها علاج لأمراض نادرة، من خلال تقسيم كل مرض إلى أجزاء.

أدوية السرطان المحرك الأول للانفاق الدوائي

وتشكل أدوية علاج السرطان، بما في ذلك أدوية الأمراض النادرة، المحرك الرئيسي للإنفاق، وخاصة في المستشفيات.

وفي أماكن أخرى، تعد الأدوية الخاصة بالمناعة، وأدوية الأمراض الأيضية والسكري من بين الأدوية التي تشهد ارتفاعاً في التكاليف.

وتدعو هذه التوصيات إلى المزيد من المنافسة على الأدوية التي تعالج الأمراض النادرة، وذلك للتأكد من دخول منتجات مقلدة أرخص إلى السوق بمجرد انتهاء حماية السوق.

وقال يانيس ناتسيس، مدير ESIP: "باعتبارنا سلطات عامة، يسعى أعضاؤنا إلى تقديم أفضل صحة ممكنة للجميع ضمن أولويات الميزانية الوطنية المتنافسة".

"ولهذه الغاية، يتعين على الابتكار أن يكون قائماً على الأدلة وميسور التكلفة، وإلا فإن الاستدامة المالية لأنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية لدينا معرضة للخطر".