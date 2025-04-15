إيلاف من لندن: منذ بدء الخليقة تنحاز الانطباعات الاجتماعية، والنقاشات البشرية، والروايات، وكذلك الدراما والأفلام السينمائية، لفكرة مفادها أن الفقراء أكثر لطفاً ورقة مقارنة مع الأثرياء، وهو انطباع تمت تغذيته بصفة دائمة، بل وتوريثه عبر الزمان، في مختلف ثقافات وحضارات العالم، إلا أن دراسة هولندية حديثة تقول إن الأغنياء أكثر لطفًا بصفة عامة من الفقراء، وقد خضع لهذه الدراسة 2.3 مليون شخص من جنسيات مختلفة.

من بوب كراتشيت إلى تشارلي بوكيت وعائلة ويزلي في أفلام هاري بوتر ، غالبًا ما يتم تصوير الفقراء على أنهم الأكثر لطفًا، لقد كانت هذه الصورة الكلاسيكية راسخة في الخيال منذ أيام الفقر التي عاشها تشارلز ديكنز.

وفي الوقت نفسه، تميل الشخصيات الأكثر شراسة في الشاشة الكبيرة، مثل سكروج والسيد بيرنز من عائلة سيمبسون، إلى أن تكون أكثر ازدهارًا.

لكن دراسة جديدة تشير إلى أن هذه الصور النمطية لا تحتوي على قدر كبير من الحقيقة، وفي المحصلة النهائية، فإن الأغنياء هم في الواقع أكثر لطفاً من الفقراء ــ وإن كان ذلك بشكل طفيف، وفقاً للعلماء.

تحليل بيانات ملايين البشر حول العالم

قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم على مدى خمسة عقود، وبشكل عام، أظهر الأشخاص الأكثر فقراً سلوكاً أقل كرماً ولطفاً تجاه الآخرين ــ لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف ذلك، حسبما وجد الخبراء.

كان هناك اعتقاد في علم النفس بأن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض هم أكثر لطفًا وكرمًا تجاه الآخرين من أجل تعزيز الروابط الاجتماعية، وهو ما يمكن أن يساعد عندما تصبح الأوقات صعبة بشكل خاص.

الاعتقاد المعارض هو أن الأشخاص الأثرياء هم أكثر لطفًا وكرمًا لمجرد أنهم قادرون على ذلك، ويقول العلماء إنه من الممكن التوصل إلى استنتاجات مختلفة حول كل نظرية عبر "السياقات الاجتماعية الثقافية" المختلفة في جميع أنحاء العالم.

خبراء من هولندا والصين وألمانيا

ولمعرفة المزيد، قام الخبراء من هولندا والصين وألمانيا بتحليل نتائج 471 دراسة مستقلة تعود إلى عام 1968، وقد بحثت هذه الدراسات في الطبقة الاجتماعية (الدخل والتعليم) والسلوكيات "الاجتماعية" - أي تلك التي تهدف إلى مساعدة الآخرين أو المجتمع ككل.

تشمل السلوكيات الاجتماعية المساعدة والمشاركة والتبرع والتعاون والتطوع وتهدئة شخص آخر وإظهار الاهتمام بالحيوانات.

وفي المجمل، مثلت البيانات أكثر من 2.3 مليون شخص - أطفال - مراهقون- بالغون - من 60 مجتمعًا، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والسويد وأستراليا.

وبحسب النتائج، فإنه كلما ارتفعت الطبقة الاجتماعية، ارتفعت مستويات التعاطف الاجتماعي بشكل عام، وهو ما يدعم النظرية الجديدة التي تقول إن الأثرياء أكثر لطفاً ورحمة.

مؤلف الدراسة هولندي

ووفقا لمؤلف الدراسة البروفيسور بول فان لانج، عالم النفس بجامعة فريجي في أمستردام، كان الفارق صغيرا لكنه مهم إحصائيا.

إن الرابط بين الطبقة الاجتماعية العليا والرغبة في الانخراط في المجتمع يظل صحيحا في مختلف الفئات العمرية والمجتمعات والقارات والمناطق الثقافية.

وقال لصحيفة التايمز اللندنية: "بغض النظر عن كيفية قياسنا للطبقة الاجتماعية، فقد وجدنا ارتباطًا إيجابيًا بين الطبقة الاجتماعية العليا وزيادة النزعة الاجتماعية الإيجابية".

ومن المثير للاهتمام أن الصلة بين الطبقة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي بين الأغنياء كانت أقوى في الظروف التي يمكن للآخرين أن يرون فيها أنهم خيرين.

ويشير هذا إلى أن الأشخاص من الطبقة العليا مادياً يحبون أن يُنظر إليهم على أنهم كرماء، وربما يرجع ذلك إلى بعض الفوائد الاجتماعية المرجوة.

الفقراء قد يرغبون ولكنهم لا يستطيعون

وبالإضافة إلى ذلك، كان الارتباط أقوى بالنسبة للسلوك الفعلي منه بالنسبة للنية المعلنة ــ وهو ما يشير إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يريدون أن يكونوا كرماء ولكنهم لا يستطيعون.

وقال البروفيسور فان لانج أيضًا إنه من الممكن أن يكون الأشخاص من الطبقات الاجتماعية الدنيا "أكثر اجتماعية مع من حولهم مقارنة بالناس بشكل عام".

يمكن أن تساعد الدراسة الجديدة، التي قادها جون هوي وو في الأكاديمية الصينية للعلوم ونشرت في مجلة Psychological Bulletin ، في معالجة "الحواجز البنيوية أمام السلوك الاجتماعي الإيجابي بين الأفراد من الطبقة الدنيا".

ويقول المؤلفون: "يمكن لهذا البحث أن يطلع صناع السياسات والممارسين على التدخلات المحتملة التي يمكن أن تعزز التعاون والسلوك الاجتماعي عبر الطبقات الاجتماعية المتنوعة".

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أخرى أن السلوك الاجتماعي في شكل تقديم الهدايا يمكن أن يخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب .