هناك جانب خفي ليوتيوب، يختبئ خلف خوارزمية مُتحكمة، وهو لا يُشبه ما تعرفه. الغالبية العظمى من فيديوهات يوتيوب، التي تقدر بـ 14.8 مليار فيديو، لم تُشاهد تقريباً حتى الآن.

في 23 أبريل/نيسان 2005، نشر موقع يوتيوب أول فيديو له؛ 19 ثانية محرجة لمؤسس المنصة وهو يصف الأفيال في حديقة الحيوانات. ولكن بعد 20 عاماً، انتقل يوتيوب من فكرة للهواة إلى عملاق كبير لدرجة أنه يُوصف بـ "هوليوود الجديدة".

يوتيوب هو خدمة البث التلفزيوني رقم واحد في العالم، حيث يشاهد المستخدمون مليارات الساعات يومياً. يتفوق كبار مستخدمي يوتيوب بانتظام على الاستوديوهات الكبيرة. للمقارنة، بيع ما يقدر بنحو 823 مليون تذكرة سينما في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا في عام 2024. وفي الوقت نفسه، حقق أنجح فيديو لليوتيوبر الشهير MrBeast وحده 762 مليون مشاهدة، أي حوالي مشاهدة واحدة لكل 10 أشخاص على وجه الأرض.

هذه هي رؤية يوتيوب التي تروج لها الشركة - أنيقة، واحترافية، ومسلية، وصاخبة - ولكن من وجهة نظر واحدة، كل هذا مجرد واجهة.

من منظور آخر، جوهر يوتيوب أشبه بالمقطع أدناه من عام 2020. قبل أن أشاهده، لم يُشاهد إلا مرتين. يُوجه رجل الكاميرا من نافذة غرفته بينما تندلع عاصفة ثلجية في فصل الشتاء. يقول: "ها هو، الثلج يتساقط". يُسمع صوت تلفزيون في الخلفية. يهبط طائر على سياج قريب. تمر 19 دقيقة. لا شيء يحدث.

https://www.youtube.com/watch?v=M8FDSkONf2E&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Ffuture%2Farticle%2F20250306-inside-youtubes-hidden-world-of-forgotten-videos

يقول رايان ماكجريدي، الباحث الأول في مبادرة البنية التحتية الرقمية العامة بجامعة ماساتشوستس أمهرست الأمريكية: "إن النقاشات التي نجريها حول يوتيوب مبنية على نظرة سطحية لماهية المنصة الحقيقية. عندما نركز فقط على ما هو شائع، نغفل عن حقيقة أن الغالبية العظمى من الناس يستخدمون يوتيوب كمحمّلين، ونتجاهل الدور الذي يلعبه في مجتمعنا".

قضيتُ الشهر الماضي أتصفح إحدى أولى عينات يوتيوب العشوائية التي جُمعت خارج الشركة. رأيتُ جانباً من الإنترنت يبدو أحياناً ضائعاً، جانباً ينبض بالتعبير عن الذات بصدق وشفافية. إنه عالم كامل لن تُبينه لك خوارزمية يوتيوب.

يقول ماكجرادي: "يوتيوب ليس مجرد منصة للمحترفين. نعتمد عليه كمصدر أساسي للفيديوهات على الإنترنت. يوتيوب بمثابة بنية تحتية، وأداة أساسية يستخدمها الناس للتواصل".

لكشف هذا الجانب من يوتيوب، طوّر ماكجرادي وزملاؤه أداة تُصنف الفيديوهات عشوائياً. جرّبت هذه الأداة أكثر من 18 تريليون رابط محتمل قبل أن تجمع عينة كافية لإجراء تحليل علمي دقيق. ومن بين النتائج، يُقدر الباحثون أن متوسط عدد مشاهدات الفيديو هو 41 مرة فقط.

وتُصنّف المنشورات التي تزيد عن 130 مشاهدة في الثلث الأعلى من المحتوى الأكثر شيوعاً على الخدمة. بمعنى آخر، فإن الغالبية العظمى من محتوى يوتيوب يكاد يكون غير مرئي.

معظم هذه الفيديوهات ليست مُخصصة لنا لنشاهدها. إنها موجودة لأن الناس يحتاجون إلى مساحة رقمية لتخزين ذكرياتهم. ولا تتأثر بضغوط النقرات و الخوارزميات، بل مكان لا يُشترط فيه أن يكون المحتوى فعالاً، بل يمكن أن يوجد ببساطة.

قبل 12 عاماً، نشرت امرأة أمريكية تُدعى إميلي فيديو على يوتيوب بعنوانن "sw33t tats". وعلمتُ أنه أقدم من ذلك، إذ سُجِّل حوالي عام 2008. في الفيديو، تجلس إميلي، التي طلبت حجب اسمها الكامل، في غرفتها الجامعية. تفتح فمها بينما تضع أختها الصغرى قلماً على شفتها السفلى.

"توقفي عن الحركة!"، صرخت أختها وهي تبدأ الكتابة، وبالكاد تمكنت الفتيات من السيطرة على ضحكاتهن. فتحت إميلي شفتيها أمام الكاميرا، وفعلت أختها الشيء نفسه، كاشفة عن وشم جميل خاص بها.

https://www.youtube.com/watch?v=5zasRHFcSlU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Ffuture%2Farticle%2F20250306-inside-youtubes-hidden-world-of-forgotten-videos

إميلي، البالغة من العمر 34 عاماً الآن والمقيمة في مدينة نيويورك، نسيت وجود هذا الفيديو حتى سألتها عنه. قالت: "لا أتذكر حتى لماذا رفعته. أعتقد أنني أردت إرساله إلى أختي، ولكن كان علي أيضاً تحرير مساحة على قرصي الصلب. كنت أحتاج فقط إلى مكان أضعه فيه. لا أعرف، إنه مضحك وغريب. أنا سعيدة لأنه لا يزال هنا."

نميل إلى افتراض أن سبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو محاولة التأثير والشهرة. لكن هذه طريقة خاطئة للتفكير في الأمر، كما يقول إيثان زوكرمان، الذي يقود أبحاث يوتيوب بصفته مدير مبادرة البنية التحتية الرقمية العامة بجامعة ماساتشوستس.

صرحت يوتيوب لبي بي سي بأنه من غير الصحيح القول إن المنصة لا تسمح بمشاهدة مقاطع فيديو ذات مشاهدات منخفضة أو محتوى من قنوات صغيرة. وأوضحت يوتيوب أن وظيفة الخوارزمية هي مساعدة المستخدمين في العثور على مقاطع الفيديو التي يرغبون في مشاهدتها، وهذا سيزيد من قيمتها، وهذا يشمل أحياناً مقاطع فيديو ذات عدد مشاهدات منخفض.

يقول بوت بولوينكل، المتحدث باسم يوتيوب: "يكمن سحر يوتيوب في أنه سواء حصد الفيديو 60 مشاهدة أو ستة ملايين مشاهدة، يُمكن للناس إيجاد ما يرغبون، وتعلم مهارة جديدة، والاستمتاع بوقتهم، ومشاركة آرائهم مع العالم". ويضيف: "تبدأ كل قناة من الصفر، ومنه يُمكنها بناء جمهورها الخاص وتنمية أعمالها".

لم يكن زوكرمان وزملاؤه أول من بحثوا عن عيوب يوتيوب. فبين عامي 2009 و2012، على سبيل المثال، تضمنت هواتف آيفون ميزة تتيح للمستخدمين نشر مقاطع الفيديو مباشرة على يوتيوب ببضع نقرات.

وأفاد يوتيوب بأن عمليات التحميل عبر الأجهزة المحمولة ارتفعت بنسبة 400 في المئة يومياً. وما لم يُضف المستخدمون عنواناً مخصصاً، فإن أسماء جميع هذه المقاطع تتبع تنسيقاً قياسياً، مما يُسهل البحث عنها بعد أكثر من عقد. وقد استكشف بعض مُعدلي المحتوى على الإنترنت هذه المقاطع، التي يبدو أن عددها بالملايين. حتى أن أحدهم أنشأ مُشغلاً مُخصصاً يُتيح التنقل بينها.

ويقول زوكرمان إنه بدون توصيات الخوارزمية، ستجد أن يوتيوب عبارة عن دراسة للحياة اليومية، حيث يقوم الناس بتوثيق اللحظات الصغيرة في حياتهم واستخدام الأدوات المتاحة لتبادل أفكارهم.

في جنوب آسيا، على سبيل المثال، يقول زوكرمان إن يوتيوب والشبكات المشابهة تُعتبر بمثابة أداة مراسلة فيديو للأشخاص ذوي الإلمام المحدود بالقراءة والكتابة أو الأميّين. في الواقع، يأتي معظم محتوى يوتيوب من خارج الولايات المتحدة. وقدّر مختبر زوكرمان أن أكثر من 70 في المئة من مقاطع فيديو يوتيوب مُقدّمة بلغات غير الإنجليزية.

ستجد صياداً في أمريكا الجنوبية يُلوح من قاربه، أو عمال بناء يتحدثون باللغة الهندية عن مدى افتقادهم لوطنهم. تندرج مقاطع الفيديو هذه تحت ما يُطلق عليه زوكرمان محتوى "الأصدقاء والعائلة"، حيث تأتي جميع التعليقات والتفاعلات من أشخاص يبدو أنهم يعرفون المستخدم شخصياً.

إذا انتشر أي من هذه الفيديوهات على نطاق واسع، فهذا يعني أن خطأ كبيراً قد وقع. وهذا ليس ما يسعى إليه معظم مستخدمي يوتيوب، كما يقول زوكرمان.

لحظات صغيرة

معظم مقاطع يوتيوب غير المُشاهدة لا تحتوي على التسلية كثيراً: عروس تستعد لجلسة تصوير، رجل كوري غاضب يُثرثر عن السياسة، ست ثوانٍ من مُدرب فنون قتالية، بدون سياق. لقطات من كاميرا لوحة القيادة لسيارة تُكافح للهروب من موقف سيارات، امرأة تُعلن عن حصان للبيع في عام 2018، إلى آخره من المقطاع الخاصة.

تسجيلات شاشة لا حصر لها لألعاب الفيديو - وجدت دراسة أجرتها جامعة ماساتشوستس أمهرست أن الأشخاص الذين يلعبون ألعاب الفيديو يُشكلون ما يقرب من 20 في المئة من محتوى يوتيوب.

أحياناً، تصادف شيئاً ممتعاً، أو في أغلب الأحيان، غريباً. ثلاثة رجال يصفعون مؤخرات بعضهم البعض على أنغام أغنية لجيمس براون. امرأة تستعرض نوعاً من البولونيا المقطعة مسبقاً. أو قناة "فضاءات وأشياء أخرى"، حيث يغني طفل أغنية راب عن كوكب نبتون ويشارك تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث. يبدو أن هذا الأخير يندرج ضمن فئة "أشياء أخرى".

بعض الفيديوهات مؤلمة، استمعتُ إلى رجل مُسن يصف كيف يعيش في سيارة في مزرعة، مُقايضاً العمل اليدوي بمأوى. وكان هناك تكريم مؤثر لقطٍ راحل من مالكه، تايلر. يقول وهو يُحبس دموعه: "لم تنجُ كيكو. المكان هادئ للغاية بدونها". بعد بضع عشرات من الفيديوهات، توقفتُ لأشاهد راقصة باليه شابة تطفو برشاقة على خشبة المسرح، تتأرجح جيئة وذهاباً أمام حشد صامت.

يقول زوكرمان: "بصفتنا باحثين، نقضي وقتاً طويلاً في مشاهدة هذه اللقطات. قد يشبه الأمر إلى حد كبير النظر إلى صور شخصية لأشخاص. معظمها ممل، لكنها أحياناً تكون مؤثرة، بل ومُقلقة. وفي بعض الأحيان، تجد شيئاً يكشف لك الكثير عن كيفية تواصل البشر".

لكن مقاطع الفيديو المفضلة لدي بلا منازع كانت لبيل هيلمان، المعروف باسم "ذا ووف درايفر". يبلغ من العمر 58 عاماً ويعمل في مجال العقارات بالقرب من بالتيمور، الولايات المتحدة. لكن هذا ليس شغفه. ما يهتم به هيلمان حقاً هو كلابه، وطريقة رعايته الفريدة لهم. يقول في أحد مقاطع الفيديو : "لم ترَ شيئاً كهذا من قبل". أضمن أنه محق.

صنع هيلمان أكثر من 50 مركبة مصممة خصيصاً ليصطحب كلاب الهاسكي الأربعة معه في ما يُطلق عليه "التزلج الحضري". يستخدم هيلمان منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق مغامراتهم على مسارات شرق الولايات المتحدة. يشبه الأمر إلى حد ما سباقات الزلاجات التي تجرها الكلاب في إيديتارود . إلا أن الكلاب هنا عادة ما تُربط إلى جانب أجهزته البطيئة، ودراجاته الهوائية المتكئة، وعرباته الكهربائية المخصصة للمشي. يبدو أن كلاب هيلمان متحمسة للمشاركة.

https://www.youtube.com/watch?v=9czXtraGASg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Ffuture%2Farticle%2F20250306-inside-youtubes-hidden-world-of-forgotten-videos

نشر أكثر من 2400 فيديو على يوتيوب خلال السنوات الـ 14 الماضية، يتضمن العديد منها أغانٍ روك أصلية . (يقول هيلمان إنه ألف أكثر من 100 أغنية لفرقة WoofDriver). يبذل جهداً كبيراً، حيث يسافر مع طائرات بدون طيار ومجموعات من الأصدقاء لتوثيق رحلاته. حتى أنه دفع أموالاً لمشاهير عبر منصة Cameo للترويج لفيديوهاته. لكن رغم كل هذا الجهد، غالباً ما لا تحظى قناته باهتمام كبير. وتحظى العديد من مقاطع الفيديو بمشاهدات قليلة جداً.

لا أحظى بجمهور كبير في كثير من الأحيان، لكن هذا لا يزعجني. كنتُ معجباً جداً بمدى سعادة الكلاب لدرجة أنني فكرتُ في وقت ما: "لا بد لي من مشاركة هذا". يقول هيلمان: "ربما يُلهم هذا شخصاً ما للعناية بكلابه بشكل أفضل، لكنني في الحقيقة أستخدم يوتيوب كأداة لتخزين هذه اللقطات، لذا لدي مكان لتوثيق مغامراتي".

يوتيوب لا يدفع الفواتير، ووف درايفر لا يبيع أي شيء - مع أنه مستعد لتزويدك بالأبعاد إذا كنت ترغب في بناء زلاجة كلاب حضرية خاصة بك. يقول هيلمان: "أفعل ذلك فقط بسبب المتعة التي يجلبها لي".

"إذا بحثت عنه، سوف تجده"

عادةً، لا تُشبه مقاطع يوتيوب العشوائية مقاطع ووف درايفر المُنتجة بعناية، ولكنه يُمثلها تمثيلاً جيداً. وكما هو الحال مع محتوى هيلمان، فإن غالبية مقاطع يوتيوب غير المُشاهدة تتراوح بين الحيادية والإيجابية بشكل كبير.

لا ينطبق الأمر نفسه على ما يتصدر المشهد أو يُصبح "تريند". تشير الأبحاث إلى أن خوارزمية يوتيوب تُضخم السلبية، وتُرسخ الصور النمطية، وتُقلل من سيطرة المستخدمين على المحتوى الذي لا يرغبون بمشاهدته. على مر السنين، واجه يوتيوب انتقادات متزايدة بسبب مخاوف بشأن خطاب الكراهية والتطرف السياسي والمعلومات المضللة. إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، استُخدم يوتيوب من قِبل عصابات المخدرات، وسخّره الإرهابيون كأداة للترويج والتجنيد.

يقول يوتيوب إنه اعتمد مجموعة من الإرشادات منذ بداياته لتحديد ما هو مسموح به على المنصة. ويؤكد أنه ضاعف جهوده للوفاء بمسؤولياته. ومن طرق قياس نجاحه " معدل المشاهدات المخالفة ". ففي عام 2017، لكل 10,000 مشاهدة على يوتيوب، كان هناك ما بين 63 و72 مشاهدة من محتوى ينتهك سياسات يوتيوب، لكن هذا العدد انخفض اليوم إلى ما بين ثماني وتسع مشاهدات، وفقاً للشركة.

يقول موقع يوتيوب إنه يمنح المستخدمين عدة طرق لإدارة توصيات يوتيوب ونتائج البحث، مثل حذف سجل المشاهدة.

عندما شرعت مبادرة البنية التحتية الرقمية العامة في دراسة يوتيوب، كان أحد دوافعها توثيق مدى شيوع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة. يقول ماكجريدي: "إذا بحثت عنه، فستجده"، ولكن مقارنة بمجموع الفيديوهات على يوتيوب، يُعد هذا نادراً للغاية. ومع ذلك، لا يهم مدى ندرة الفيديو الضار إذا حقق عدداً كبيراً من المشاهدات، كما يقول ماكجريدي، ويظل المحتوى الضار مشكلة خطيرة على يوتيوب.

في السنوات الأخيرة، واجهت جوجل موجة من التدقيق من قِبل صانعي السياسات، مع قوانين جديدة وأكوام هائلة من اللوائح المقترحة، ناهيك عن سلسلة من قضايا مكافحة الاحتكار. ولكن عندما يتجه النقاش التنظيمي إلى مقاطع الفيديو على يوتيوب نفسها، ينصب التركيز دائماً تقريباً على المحتوى الذي ينتشر بسرعة، كما يقول ماكجرادي.

وهذا يتجاهل الالتزامات التي ينبغي أن يتحملها موقع يوتيوب، لأنه وفقاً لماكجرادي، فإن الشركة تدير جزءاً من البنية التحتية الأساسية.

يقول ماكجريدي: "الإنترنت يعاني من مشاكل عميقة، ولا يمكننا تجاهل الطريقة التي تُفاقم بها شركات التكنولوجيا هذه المشاكل. ما يُشعرني بالأمل هو أنه عندما نجد طريقة للنظر في كيفية استخدام الناس للإنترنت، فإن الكثير منه لا يزال يُشبه الإنترنت في بداياته. "التواصل" بكل معنى الكلمة، إنه مكان يُشارك فيه الناس العاديون أنفسهم ويُبدعون في أعمال رائعة."

يوتيوب الذي نتحدث عنه - ذلك الذي يعجّ بالمشاهير والفضائح والانتشار المُصطنع - لا يروي إلا جزءًا من القصة. أغلبها موجود في لحظات هادئة، بكاميرات مرتجفة وأصوات غير متكلفة. شاهدتُ مئات من هذه الفيديوهات. كانت موجودة ليشاهدها العامة، لكن من الواضح أيضاً أن معظم الناس لم يُحمّلوا هذا المحتوى للغرباء.

كان الأمر أشبه بكشف سر، فيلم وثائقي ضخم وغير مُنظم عن حياة الإنسان. لكن مشاهدته كانت أيضاً بمثابة عمل مُضنٍ مقارنة بالترفيه المُثير للرعب الذي تُقدمه الخوارزمية. في النهاية، أغلقتُ علامات التبويب وعدتُ إلى صفحة يوتيوب الرئيسية، إلى عالم الإنترنت المُصقول للشركات.