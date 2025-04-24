إيلاف من نيويورك: قام علماء أستراليون بتقسيم العشاق الرومانسيين إلى أربع فئات - حيث يقال إن الفئة الأكثر تطرفًا تثير النشوة الجنسية حتى 20 مرة في الأسبوع، وفقًا لدراسة هي الأولى من نوعها نُشرت في مجلة "الشخصية والاختلافات الفردية".

وقال آدم بود، الباحث الرئيسي وطالب الدكتوراه في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، بحسب موقع Phys.org: "خلاصة القول هي أننا جميعاً لا نحب بنفس القدر، فهناك فروق فردية واضحة في هذا الجانب".

ويرى بود، المتخصص في الحب الرومانسي والتزاوج البشري، أن هذا المجال "لم يخضع للبحث الكافي نظرًا لأهميته في تكوين الأسرة والعلاقات الرومانسية، وتأثيره على الثقافة وعالميته المقترحة".

لذا، أراد أن يُمهّد الطريق في مجال مهم، وكتب: "مع وجود أدلة على تباين التعبير النفسي عن الحب الرومانسي، إلا أنه على حد علمنا، لم يُحاول أحدٌ دراسة هذه الظاهرة تجريبيًا بشكل مباشر".

ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع المحظور على ما يبدو، استخرج وفريقه إحصائيات من استطلاع الحب الرومانسي لعام 2022، وهي مجموعة بيانات تستخدم بيانات من أكثر من 1500 شخص من 33 دولة مختلفة.

ثم صنّف الباحثون 809 من الشباب البالغين الذين كانوا واقعين في الحب بناءً على الالتزام، والتفكير الوسواسي، والشدة العاطفية، وتكرار ممارسة الجنس. كما سُئل المشاركون عن عادات مختلفة، مثل مدى تكرار شربهم للكحول، وما إذا كانوا يتناولون مضادات الاكتئاب، وما إذا كانوا يقودون سياراتهم بشكل خطير.

4 فئات.. تماماً مثل الصلصة الحارة

ومن خلال هذه النتائج، تمكن الباحثون من تقسيم المشاركين إلى أربع فئات تشبه الصلصة الحارة للغاية: خفيفة، معتدلة، شديدة، ومثيرة للشهوة الجنسية دائماً.

أظهر العشاق المعتدلون، الذين شكلوا 20% من جميع العشاق، أدنى مستويات جميع فئات الحب الرومانسي، من الالتزام إلى النشاط الجنسي.

وأفاد 25% فقط أن شريكهم كان يحبهم، وأفادوا أنهم مارسوا الجنس مرتين في الأسبوع في المتوسط.

وأضاف بود: "لقد وقعوا في الحب أكبر عدد من المرات، وكانوا في الحب لفترة أقصر من الزمن، ومن المرجح أن يكونوا من الذكور".

كان العشاق المعتدلون هم الأفضل تمثيلاً في هذه الرباعية الجسدية، حيث شكلوا ما يصل إلى 40% من جميع العشاق.

وقد تم تعريفهم على أنهم "عاديون تمامًا" بسبب سمات الحب الرومانسية الثابتة لديهم، بما في ذلك "الشدة المنخفضة نسبيًا والتفكير الهوسي المنخفض نسبيًا، والالتزام المرتفع نسبيًا، والتكرار المعتدل نسبيًا لممارسة الجنس". يقال إن هؤلاء الرجال العاديين يمارسون الجنس مرتين ونصف في الأسبوع في المتوسط.

رومانسي مكثف.. ماذا يفعل؟

وفي الطرف الآخر من الطيف كان هناك "عشاق رومانسيون مكثفون"، والذين شكلوا 29% من العشاق، ووصفهم الباحثون بأنهم من النوع "المغرم بالحب" مع درجات عالية من الكثافة في كل فئة.

وقال بود، الذي كان لديه أعلى نسبة من الأشخاص الذين وقعوا في الحب قبل بدء علاقتهم الرومانسية: "سجل هؤلاء العشاق أعلى كثافة، وأعلى تفكير هوسي، وأعلى التزام، وأعلى معدل تكرار للجنس".

وكانت المجموعة، التي أفادت التقارير أنها كانت تمارس الجنس ثلاث مرات في الأسبوع في المتوسط، هي المجموعة الوحيدة التي تضم عدداً أكبر من الإناث (60%) مقارنة بالذكور.

الرومانسية الشهوانية

ثم، بالطبع، كان هناك العشاق الرومانسيون الشهوانيون - أو كما يُقال عنهم "الغريبون في الفراش". يُشكل هؤلاء العُشّاق أصغر مجموعة (9%)، ويُقال إنهم مارسوا الحب عشر مرات أسبوعيًا في المتوسط، وأحيانًا يصلون إلى عشرين مرة.

ومن قبيل الصدفة، كانوا الأقل عرضة للإبلاغ عن شعورهم بالقلق أو الضيق أو الاكتئاب. كما أظهر العشاق الشهوانيون مستويات عالية من الشدة العاطفية والالتزام والتفكير الوسواسي، وكان العديد منهم في علاقات جدية رغم عدم عيشهم مع شركائهم.

ومن خلال هذه النتائج، استنتج الباحثون أن "التنوع هو عنصر ضروري للتطور" وأن المجموعات المختلفة تمثل استراتيجيات مختلفة من حيث اختيار الشريك، والمغازلة، والجنس، وتكوين الروابط الزوجية.

قال بود: "ستُسهم هذه الدراسة في تسهيل طرح أفكار لأبحاث مستقبلية، ولهذه النتائج آثار على تطور الحب الرومانسي". وأضاف: "ربما لا يزال البشر في طور التطور من حيث كيفية التعبير عن الحب الرومانسي".