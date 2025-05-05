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إذا سبق وأن حُذّرت من أن شرب القهوة خلال وجبة الطعام أو بعدها مباشرةً، قد يكون فكرة سيئة، فربما يكون في ذلك شيء من الحقيقة.

إذ تحتوي القهوة على أكثر من ألف مركب كيميائي، وبعضها، مثل الكافيين والبوليفينول والعفص، قد يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هذه التأثيرات ضئيلة بالنسبة لمعظم الناس، وليست كبيرة بما يكفي لتسبب نقصاً في العناصر الغذائية.

العناصر الغذائية هي مواد موجودة في طعامنا وشرابنا وتؤدي وظائف حيوية معينة في الجسم، ونحن نحتاج إلى عناصر غذائية مختلفة للحفاظ على صحتنا.

وتقول أليكس رواني، باحثة دكتوراة في علوم التغذية بكلية لندن الجامعية وكبيرة معلمي العلوم في أكاديمية العلوم الصحية إن شرب القهوة خلال وجبات الطعام "لا يُمنع امتصاص جميع العناصر الغذائية تماماً، وقد يكون هناك انخفاض طفيف فقط".

وتوضح رواني أن التأثير يعتمد على قوة القهوة، وكمية العناصر الغذائية المستهلكة، وعوامل الخطر الفردية مثل العمر، والتمثيل الغذائي، والحالة الصحية، والجينات.

وتشمل العناصر الغذائية التي نتحدث عنها: الكالسيوم والحديد وفيتامينات ب.

وتقول إميلي هو، مديرة معهد لينوس بولينغ وأستاذة في كلية الصحة بجامعة ولاية أوريغون، إنه لا داعي للقلق إذا كانت مستويات العناصر الغذائية كافية، ولكن بالنسبة لمن يعانون نقصاً في هذه العناصر أو لديهم مستويات منخفضة بالفعل، فإن الإفراط في تناول القهوة قد يُسهم في استنزافها بشكل أكبر.

Getty Images غالبًا ما تحتاج الحوامل إلى مراقبة مستويات الحديد لديهن والتي يمكن أن تتأثر أيضًا بتناول القهوة

من يجب أن يكون حذراً بشأن شرب الكابتشينو؟

ربطت الدراسات بين القهوة وانخفاض امتصاص الحديد منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتقول هو إنه "عند شرب القهوة مع وجبة، يمكن للبوليفينولات الموجودة فيها أن ترتبط ببعض المعادن في الجهاز الهضمي"، موضحة أن هذا الارتباط قد يصعّب على الجسم امتصاص الحديد، إذ يتعين على المعادن المرور عبر الخلايا المعوية للوصول إلى مجرى الدم، و"إذا بقيت ملتصقة بالبوليفينولات، فإنها تمر عبر الجسم وتخرج في البراز".

وهذا الأمر مهم بشكل خاص للحديد، وخاصةً النوع الموجود في الأطعمة النباتية، والذي يُسمى "الحديد غير الهيمي"، فالحديد غير الهيمي الموجود في أطعمة مثل الفواكه والخضراوات يصعب على الجسم امتصاصه.

ويمكن للبوليفينولات الموجودة في القهوة، وخاصة حمض الكلوروجينيك، أن ترتبط بهذا النوع من الحديد، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، يبقى الحديد ملتصقاً بهذه المركبات أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي، فيتم إفرازه في النهاية بدلاً من أن يستخدمه الجسم.

وتقول أليكس رواني إن كل هذا يعني أن الأشخاص المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد يجب أن يكونوا حذرين من شرب القهوة قبل الوجبات الغنية بالحديد بساعة على الأقل أو بعد ساعتين من تناول الأطعمة الغنية بالحديد حتى لا تختلط مع المعدة.

وغالباً ما تندرج النساء في فترة الحيض والحوامل ضمن هذه الفئة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات الحديد لديهم، وعادةً ما يحتجن إلى المزيد من الحديد وهن أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لذلك يجب عليهن مراقبة كمية القهوة التي يتناولنها.

Getty Images تشير الدراسات إلى أن الكافيين قد يجعل من الصعب على جسمك الاحتفاظ بالكالسيوم

الكالسيوم

يُعد الكالسيوم ضروريًا لصحة العظام، ومع ذلك، فإن 9 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاماً في المملكة المتحدة يستهلكون كمية أقل من الكالسيوم من خلال طعامهم، وهو ما يُعرّضهم لخطر ضعف العظام في مراحل لاحقة من حياتهم.

وتزيل الكلى الفضلات والماء الزائد من الدم (على شكل بول)، وتساعد في الحفاظ على توازن المواد الكيميائية (مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم) في الجسم، كما أنها تُنتج الهرمونات.

وتشير الدراسات إلى أن الكافيين قد يُصعّب على الجسم الاحتفاظ بالكالسيوم من خلال التدخل في كيفية معالجته في الكلى وامتصاصه في الأمعاء.

ومرة أخرى، تكون هذه التأثيرات ضئيلة ولكنها أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكالسيوم أو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية متعلقة بالعظام.

وتقول رواني: "تشير دراسة شائعة نُشرت في مجلة أوستيوبوروسيس إنترناشيونال إلى أن الكافيين قد يُساهم في تآكل العظام من خلال التدخل في عملية التمثيل الغذائي للعظم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد التأثير الحقيقي للكافيين على خطر الإصابة بهشاشة العظام".

ويمكن للجسم تخزين الكالسيوم، لذلك لا داعي لتناول الكمية الموصى بها يومياً، ولكن على مدار أشهر، ينبغي أن يتناول البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً حوالي 700 ملغ من الكالسيوم يومياً.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الكافيين مُدرّ للبول، أي أنه يزيد من عدد مرات التبول.

وتقول هو: "قد يؤدي ذلك إلى فقدان الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء (مثل بعض فيتامينات ب) والمعادن (مثل الحديد والكالسيوم)، حيث يلعب الإخراج دوراً في تنظيم مستوياتها في الجسم".

فيتامينات ب

وتوضح رواني أنه بسبب تأثير القهوة على وظائف الكلى وامتصاص العناصر الغذائية، فإن شرب كميات كبيرة من القهوة (مثل 4 فناجين يومياً أو أكثر) قد يؤدي إلى زيادة إفرازها، وبالتالي فقدان الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، بما في ذلك فيتامينات ب.

وتذوب فيتامينات ب في الماء، فلا تُخزن في الجسم بل يتم التخلص من الفائض منها مع البول.

Getty Images ينصح خبراء الصحة بعدم تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الكيمتشي، مع القهوة

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا وخمائر حية يُروّج لها، لفوائدها الصحية المتنوعة.

وقد تُساعد في استعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء في بعض الحالات، وفقاً لموقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا (إن إتش إس)، ولكن لا توجد أدلة كافية تدعم العديد من الادعاءات الصحية المُتداولة عنها.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجربة مكملات البروبيوتيك أو الأطعمة الغنية بها، مثل الزبادي والكيمتشي، فمن الأفضل تجنب تناولها مع المشروبات الساخنة كالقهوة.

وتقول رواني إن "البكتيريا الحية في البروبيوتيك حساسة للغاية للحرارة، والتعرض لدرجات حرارة عالية، مثل حرارة القهوة، ما قد يُقلل من معدل بقائها في الجهاز الهضمي، وبالتالي تقليل فعاليتها".

ويصف الأطباء البروبيوتيك أحياناً لتخفيف الإسهال الناتج عن المضادات الحيوية، للحصول على أقصى فائدة، انتظر من 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول فنجان من القهوة، لتناول البروبيوتيك .

Getty Images لا يقتصر الأمر على القهوة فقط فبعض المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين يمكن أن تمنع امتصاص العناصر الغذائية أيضًا إذا تناولتها مع الوجبات

هل يستحق الأمر استبدال القهوة بالشاي؟

إذا كنت تفكر في التحول إلى الشاي، فمن المهم أن تعلم أن بعض المخاوف نفسها تنطبق على الشاي أيضا.

وتحذر هو: "في الواقع، يُمكن أن يكون للبوليفينولات الموجودة في الشاي تأثير مماثل على امتصاص العناصر الغذائية، لذلك من المهم الانتباه إلى توقيت تناول الشاي إذا كنت قلقاً من ذلك".