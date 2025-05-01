قد تحمل إعادة تسخين الطعام مخاطر صحية غير مرئية. يساعد اتباع الإرشادات التالية على الحفاظ على سلامة الطعام وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

وفيما يلي بعض المعلومات عن إعادة تسخين الطعام بصورة آمنة:

ما لا يجب فعله

لا تترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة

لا يجب ترك الطعام مكشوفاً في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين إلى أربع ساعات، وهذه المدة تقل إلى ساعة واحدة فقط عند التعامل مع الأرز، حيث تتكاثر أبواغ بكتيريا باسليوس سيروس بسرعة كبيرة.

لا تعد تسخين الأرز الجاهز

الأرز الجاهز غالباً ما يُطهى وتعيد المطاعم المتاجر بإعادة تسخينه، مما يجعله غير آمن لإعادة تسخينه مرة أخرى في المنزل. لذلك، من الأفضل تناوله مباشرة بعد الشراء أو الاستلام.

لا تحتفظ بالطعام المطبوخ في المنزل في الثلاجة لفترة طويلة

من الأفضل استهلاك بقايا الطعام خلال 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى. وإذا لم تكن تنوي تناولها خلال هذه الفترة، قم بتجميدها للحفاظ عليها آمنة.

لا تذيب الدجاج المجمد باستخدام الماء الدافئ

إذابة الدجاج المجمد بالماء الدافئ قد يؤدي إلى ذوبان غير متساوٍ، حيث تصل بعض الأجزاء إلى "منطقة الخطر" قبل أن يتم الذوبان بالكامل. من الأفضل إذابة الدجاج في الثلاجة ثم طهيه جيداً، لأن بكتيريا كامبلوباكتر Campylobacter الموجودة في الدواجن يمكن أن تسبب مشاكل معوية حادة، وقيئاً، بل وقد تؤدي إلى دخول المستشفى.

ما يجب فعله

Getty Images كن أكثر حذراً عند تناول أي بقايا طعام تحتوي على أرز.

خزّن الطعام في الثلاجة قبل إعادة تسخينه

أظهرت الدراسات أن حفظ الطعام في درجة حرارة لا تتجاوز 5 درجات مئوية يحد من نمو البكتيريا الضارة، مما يساعد في تقليل خطر التسمم الغذائي.

يجب تبريد الطعام قبل وضعه في الثلاجة

لا تضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة، لأنه قد يرفع من درجة حرارتها مما يؤثر سلباً على الأطعمة الأخرى ويشجع نمو البكتيريا. من الأفضل ترك الطعام ليبرد قليلًا في درجة حرارة الغرفة، ثم وضعه في الثلاجة بمجرد أن يبرد. في الأجواء الحارة، كلما قلّ وقت بقاء الطعام خارج الثلاجة، زادت سلامته.

افهم "منطقة الخطر"

البكتيريا تتكاثر بسرعة في درجات الحرارة التي تتراوح بين 8 و63 درجة مئوية. الحفاظ على درجة حرارة الثلاجة تحت 5 درجات يساعد في منع التسمم الغذائي. أما التجميد عند -18 درجة مئوية، فيوقف نشاط البكتيريا لكنه لا يقتلها، مما يعني أنها تعود للنشاط بعد إذابة الطعام.

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ضع الطعام المُبرد في الفريزر لاستخدامه لاحقاً

يمكنك تجميد الطعام حتى تاريخ انتهاء صلاحيته، بما في ذلك الخبز الذي يتجمد جيداً ويحافظ على جودته لفترة أطول.

قم بإذابة الطعام المجمد بالكامل قبل إعادة تسخينه

عملية الذوبان في الثلاجة قد تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حسب نوع الطعام. الأطعمة الكبيرة مثل الدجاج الكامل تستغرق وقتاً أطول، بينما تذوب الكميات الصغيرة بشكل أسرع. يمكن إذابة بعض الأطعمة في الميكروويف، لكن من الأفضل دائماً اتباع تعليمات المُصنّع. الذوبان في الثلاجة هو الأكثر أماناً لأنه يُبقي الطعام خارج "منطقة الخطر".

تأكد من ذوبان الطعام بالكامل قبل الطهي

إذا لم يذب الطعام تماماً، فقد لا ينضج جيداً عند الطهي، مما يسمح للبكتيريا بالبقاء على قيد الحياة.

أعد تسخين الأرز وتناوله خلال 24 ساعة فقط

يحتوي الأرز على أبواغ بكتيرية قد تبقى حية حتى بعد الطهي. تبريد الأرز بسرعة ووضعه في الثلاجة يقلل من المخاطر، لكن لا يجب إعادة تسخينه أكثر من مرة. يمكن تجميد الأرز المطبوخ لإيقاف نمو الأبواغ.

كن حذرًا بشكل خاص عند إعادة تسخين الطعام للفئات الأكثر عرضة للخطر

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة، أو لديهم أمراض مزمنة، أو الحوامل، أو الأطفال الصغار، أو كبار السن، هم أكثر عرضة للتسمم الغذائي، لذلك يجب توخي الحذر الإضافي عند تقديم الطعام لهم.

أعد تسخين الطعام حتى يصبح ساخناً تماماً من الداخل

إذا قمت بإذابة الطعام في الميكروويف، احرص على تقليبه في منتصف عملية التسخين لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.