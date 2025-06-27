إيلاف من لندن: مع تصاعد درجات الحرارة في العديد من دول العالم، حذّر خبراء الصحة من تأثير بعض الأدوية الشائعة على قدرة الجسم في التكيف مع موجات الحر، مشيرين إلى أن استخدامها في هذه الظروف قد يضاعف خطر الإصابة بضربات الشمس أو الإنهاك الحراري، وقد يهدد الحياة في بعض الحالات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور نيكولاس دراغوليا، مؤسس مركز My Longevity في المملكة المتحدة، إن بعض العقاقير الطبية تُضعف من قدرة الجسم على تنظيم حرارته، أو تسبب الجفاف، أو تجعل الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس.

أدوية القلب والضغط.. خطر غير مرئي

من بين الأدوية الأكثر إثارة للقلق خلال موجات الحر، حاصرات بيتا (مثل ميتوبرولول وأتينولول) ومدرات البول (مثل فوروسيميد وهيدروكلورثيازيد)، إذ تقلل من تدفق الدم إلى الجلد وتزيد من فقدان السوائل، مما يصعّب على الجسم الحفاظ على برودته. كما أشار إلى أن مثبطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ليسينوبريل) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (لوسارتان)، إلى جانب مضادات الصفائح الدموية (كلوبيدوغريل)، قد ترفع من احتمالية حدوث مضاعفات قلبية عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

مضادات الاكتئاب والذهان.. خلل في التعرّق وتنظيم الحرارة

كما لفت دراغوليا إلى أن بعض أدوية الصحة النفسية، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (بروزاك، سيليكسا، زولوفت) ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (أميتريبتيلين)، قد تسبب تعرقًا مفرطًا أو تمنعه تمامًا، ما يؤدي إلى الجفاف ويزيد من احتمالية الإصابة بضربات الشمس.

أما مضادات الذهان (مثل ريسبيريدون، كويتيابين، هالوبيريدول)، فتؤثر على مركز تنظيم الحرارة في الدماغ، مما يجعل مستخدميها أكثر عرضة للإنهاك الحراري خلال الفترات الحارة.

أدوية شائعة أخرى.. وتأثيرات "ضوئية" خطيرة

شملت التحذيرات أيضًا أدوية أخرى مثل مضادات الهيستامين من الجيل الأول، ومزيلات الاحتقان، ومنشطات الجهاز العصبي المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة، إضافة إلى بعض العلاجات الخاصة بمرض باركنسون والمثانة المفرطة النشاط، حيث تؤثر جميعها على التعرّق أو تنظيم الحرارة.

كما حذر التقرير من ظاهرة "التسمم الضوئي"، حيث تتفاعل بعض الأدوية مع الأشعة فوق البنفسجية، ما يؤدي إلى حروق أو طفح جلدي، وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. وتشمل هذه الأدوية بعض المضادات الحيوية مثل "سيبروفلوكساسين"، ومضادات الفطريات، وأدوية الكوليسترول ومضادات الهيستامين مثل "كلاريتين".