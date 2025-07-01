إيلاف من لندن: تلعب التغذية دوراً محورياً في دعم الصحة الجنسية، إلى جانب العوامل النفسية والهرمونية الأخرى. ويؤكد خبراء تغذية أن بعض الأطعمة الغنية بعناصر معينة قد تُسهم في تحسين الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء، من خلال تعزيز إنتاج الهرمونات وتنشيط الدورة الدموية وزيادة مستويات الطاقة.

وفي هذا السياق، أوضحت ليلي كيلينغ، أخصائية التغذية في شركة "غرين شيف" البريطانية المتخصصة في توصيل الوجبات الصحية، أن الزنك يُعد عنصراً أساسياً في إنتاج هرمون التستوستيرون، الذي يرتبط بشكل مباشر بالرغبة الجنسية لدى الجنسين. وأشارت إلى أن المحار وبذور اليقطين والحمص من أبرز الأطعمة الغنية بالزنك، إلى جانب فوائد غذائية أخرى مرتبطة بالحياة الجنسية.

المحار: منشّط طبيعي مدعوم بأوميغا 3

يُعرف المحار بكونه من أقوى المنشطات الجنسية الطبيعية، إذ يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تُحسن تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، ما يعزز الإثارة الجنسية ويُسهم في علاج بعض الحالات مثل ضعف الانتصاب.

بذور اليقطين: دعم للدورة الدموية والحيوية الجنسية

أما بذور اليقطين، فهي غنية بالدهون الأساسية والمغنيسيوم، اللذين يساعدان في تحسين تدفق الدم، وهو أمر حيوي للأداء الجنسي. كما تحتوي على فيتامين E المضاد للأكسدة، والذي يحمي الحيوانات المنوية والبروستات من التلف.

الحمص: مصدر طبيعي للدوبامين والتستوستيرون

ويأتي الحمص كخيار غذائي فعّال في دعم الرغبة الجنسية، لما يحتويه من فيتامين B6، الذي يساعد على تنظيم مستويات هرمون التستوستيرون وإنتاج الدوبامين، المعروف بهرمون المتعة. كما يحتوي على مركب "فيتويستروجين" النباتي، الذي يحاكي تأثير هرمون الإستروجين، ما يجعله مفيداً بشكل خاص للنساء في سن اليأس اللواتي يعانين من تراجع الرغبة الجنسية نتيجة انخفاض الهرمونات الأنثوية.