إيلاف من لندن: رغم ما يُعرف عنها من فوائد صحية، توصل باحثون في جامعة بريستول البريطانية إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية قد لا تكون مضادة للالتهابات كما كان يُعتقد سابقًا، بل قد تسهم في زيادة بعض المؤشرات الحيوية المرتبطة بالالتهاب في الجسم.

وبحسب ما نشرته مجلة International Journal of Epidemiology (IJE)، استندت الدراسة إلى بيانات طويلة الأمد جمعت على مدار 30 عامًا من "دراسة أفون الطولية للآباء والأطفال" (ALSPAC)، والتي شملت آلاف المشاركين المولودين بين عامي 1991 و1992 في مقاطعة أفون البريطانية، إلى جانب بيانات عن أفراد عائلاتهم.

وأظهرت نتائج التحليل أنه مع ارتفاع مستويات أحماض أوميغا 3 في الدم، سُجّل ارتفاع في بعض المؤشرات البيولوجية المرتبطة بالالتهاب، وهو ما اعتبره الباحثون مفاجئًا، في ظل الصورة الشائعة عن هذه الأحماض كعناصر مضادة للالتهاب.

وأشار العلماء إلى أهمية التوازن بين أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، حيث تبين أن زيادة نسبة أوميغا 6 مقارنة بأوميغا 3 ارتبطت بشكل خاص بتفاقم مؤشرات الالتهاب.

ولتعزيز نتائجهم، استخدم الباحثون أسلوب "التوزيع العشوائي المندلي" لتحليل بيانات من "البنك الحيوي البريطاني"، وهو أحد أكبر قواعد البيانات الصحية في العالم، ويضم معلومات عن نصف مليون شخص تقريبًا. وأكد التحليل وجود ارتباط إيجابي بين مستويات أحماض أوميغا وبعض علامات الالتهاب.

ومع ذلك، شدد فريق البحث على أن نتائج الدراسة لا تعني بالضرورة أن أوميغا 3 مضرة، بل تعكس تعقيد العلاقة بين النظام الغذائي والاستجابة الالتهابية في الجسم. وقال الباحثون: "الالتهاب عملية بيولوجية معقدة، وتأثير أوميغا 3 يعتمد على عوامل متعددة منها الجرعة، والسياق الصحي، والخصائص الجينية والفردية".

وتدعو النتائج الجديدة إلى مراجعة شاملة للتوصيات الغذائية المتعلقة بتناول مكملات أوميغا 3، لا سيما لمن يعانون من حالات التهابية مزمنة.